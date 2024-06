Les faiblesses du cadre réglementaire financier suisse persistent après l'effondrement du Credit Suisse en 2023 et doivent être corrigées, a déclaré la Banque nationale suisse jeudi.

Dans le cadre d'un sauvetage soutenu par l'État, le Credit Suisse a été absorbé par son rival de longue date, UBS, en 2023. Les craintes que le prêteur élargi pose des risques pour l'économie ont incité le gouvernement à proposer des réglementations plus strictes pour les banques jugées "trop grandes pour faire faillite" en avril.

Au cœur de ce plan figuraient des propositions visant à ce qu'UBS détienne plus de capital, mais elles doivent encore faire face à un long processus politique.

Dans son rapport annuel sur la stabilité financière, la BNS a déclaré qu'elle partageait le point de vue du Conseil fédéral sur la nécessité d'agir en matière d'exigences de fonds propres, de liquidités, d'intervention précoce et de planification du redressement et de la résolution des défaillances.

"La capitalisation actuelle de la banque mère UBS combinée est plus forte que celle de la banque mère Credit Suisse avant la crise. Néanmoins, les faiblesses du régime actuel demeurent et doivent être corrigées", a déclaré la banque centrale.

La BNS a également soutenu une révision du ratio de couverture des liquidités, une mesure clé pour évaluer la capacité d'une banque à répondre à ses demandes de liquidités, après que les sorties de dépôts de détail pendant la crise du Crédit Suisse aient été plus importantes et plus rapides que ce que le ratio supposait.

Mercredi, le régulateur financier suisse a déclaré que le rachat du Credit Suisse par UBS ne posait pas de problème de concurrence, malgré les recommandations de l'autorité de surveillance antitrust du pays, qui estimait qu'il méritait un examen plus approfondi. (Reportage de Miranda Murray et Ludwig Burger Rédaction de Dave Graham)