Les fusions de banques comme UBS et CS presque impossibles (expert)

Zurich (awp/ats) - Le rachat de Credit Suisse (CS) pourrait coûter cher à l'UBS, estime un spécialiste. "Les fusions entre des banques établies comme UBS et Credit Suisse, qui ne croissent plus rapidement et sont moins rentables que leurs concurrentes, ne fonctionnent presque jamais", indique le professeur en finance Arturo Bris.

"En moyenne, les bénéfices après la fusion sont inférieurs de 4% à ceux d'avant", déclare lundi le professeur à l'IMD business school de Lausanne et Singapour dans les titres alémaniques du groupe Tamedia. "En règle générale, elles n'ont guère d'effets de synergie", poursuit Arturo Bris, qui a étudié des milliers de fusions bancaires dans le monde avant d'arriver à cette conclusion.

A ses yeux, les seules synergies qu'on peut attendre entre Credit Suisse et UBS sont des coûts réduits. "Mais ce potentiel est limité et s'accompagne d'une baisse des revenus, notamment parce que les fonds des clients s'en vont", affirme l'économiste. Selon lui, la confiance dans la prévisibilité de la place financière suisse est atteinte.

Credit Suisse doit rester une banque soeur de l'UBS, avec une gestion séparée des deux banques, selon M. Bris. "Le seul bon modèle pour la Suisse est que les deux banques agissent séparément dans le domaine de la banque de détail", assure-t-il.

ats/buc