Les grandes entreprises répartissent leur risque de contrepartie et renforcent le contrôle de leurs partenaires bancaires en réponse à la récente crise bancaire qui a été une "sonnette d'alarme", selon une enquête du secteur qui sera publiée jeudi.

Inquiètes à l'idée que d'éventuelles futures faillites bancaires pourraient les empêcher de réaliser des transactions ou provoquer des pénuries de liquidités à court terme susceptibles d'avoir un impact sur les salaires et les factures des fournisseurs, 88 % des entreprises cherchent à augmenter le nombre de leurs contreparties en devises, selon l'enquête 2023 MillTechFX réalisée auprès de 250 responsables financiers en Amérique du Nord.

Les entreprises multinationales et celles qui réalisent des ventes à l'étranger font appel à des banques, ou à des contreparties aux transactions, pour effectuer des opérations de change et couvrir le risque de change.

"Tout d'un coup, il y a une prise de conscience", a déclaré Eric Huttman, PDG de MillTechFX, la branche de Millennium Global spécialisée dans les devises.

M. Huttman a déclaré que son entreprise avait recruté des dizaines de clients depuis la crise bancaire et que tous avaient passé plus de temps à s'enquérir de son processus de sélection des contreparties.

"Ils veulent s'assurer que nous avons fait nos devoirs et que nous avons mis en place une politique institutionnalisée, parce qu'en fin de compte, ils nous font confiance", a déclaré M. Huttman. "Et qu'ils peuvent avoir plusieurs banques.

La faillite de plusieurs prêteurs américains régionaux et de taille moyenne au début de l'année a ébranlé les marchés mondiaux, faisant craindre des risques de contagion dans le secteur. En Europe, UBS a racheté sa rivale Credit Suisse après que le gouvernement suisse a orchestré un plan de sauvetage.

Amol Dhargalkar, président-directeur général de la société de conseil en gestion alternative Chatham Financial, a déclaré que de tels événements dévoilent de nouveaux domaines d'intérêt pour les acteurs du marché, et que les entreprises créent des moyens plus sophistiqués pour sélectionner les banques.

Par exemple, elles examinent de plus près les informations financières afin de mieux comprendre les portefeuilles de titres des banques et de déterminer s'il existe des pertes intégrées préoccupantes. Les entreprises demandent également des informations sur l'exposition des banques aux prêts immobiliers commerciaux, sur leurs swaps de défaut de crédit et sur l'ampleur du risque de taux d'intérêt qu'elles présentent.

"Les grandes questions que se posent les entreprises sont les suivantes : mon partenaire bancaire est-il solide et sera-t-il là quand j'aurai besoin de lui ? (Reportage de Laura Matthews ; Rédaction de Megan Davies et Muralikumar Anantharaman)