Les journaux montrent que Jerome Powell a participé à un tourbillon de réunions pendant les turbulences bancaires du mois de mars

Le journal des réunions mensuelles de M. Powell pour le mois de mars, publié par la Fed vendredi, montre que le chef de la banque centrale américaine s'est entretenu avec Ralph Hamers, alors directeur général d'UBS, pendant 30 minutes le 14 mars. C'était cinq jours avant qu'UBS n'accepte de racheter Credit Suisse dans le cadre d'un accord conçu par les autorités suisses pour éviter de nouvelles turbulences sur les marchés bancaires mondiaux.

Le calendrier de M. Powell montre la rapidité avec laquelle les problèmes du secteur bancaire - qui ont depuis provoqué trois faillites de banques américaines en plus de l'accord UBS-Crédit Suisse - ont éclaté il y a près de trois mois.

Les problèmes bancaires ont débuté au cours de la deuxième semaine de mars, lorsque la Silicon Valley Bank a été contrainte de tenter une levée de fonds d'urgence qui a déclenché une ruée record sur les dépôts. La banque a fait faillite le 10 mars et une banque plus petite, Signature Bank, a été reprise par les autorités de régulation bancaire le 12 mars. Une troisième banque, First Republic, fera faillite quelques semaines plus tard.

Les entrées de l'agenda de M. Powell au cours de la première semaine de mars étaient un mélange typique d'interactions avec le personnel, complétées par une multitude d'appels et de réunions avec les principaux parlementaires américains siégeant dans les deux commissions du Congrès devant lesquelles M. Powell devait se présenter les 7 et 8 mars.

Le rythme a brusquement changé peu après la deuxième de ces deux auditions, M. Powell ayant participé à une réunion de 40 minutes avec des représentants du Trésor, de l'Office of the Comptroller of the Currency, de la Federal Deposit Insurance Corp et d'une banque régionale de la Réserve fédérale le 10 mars, jour de la faillite de la SVB.

Le calendrier montre que M. Powell a travaillé deux semaines d'affilée à partir de cette date. Des réunions ont été programmées pendant les deux week-ends suivants afin de trouver des solutions de secours pour éviter que les turbulences ne se transforment en une crise systémique aux retombées économiques plus importantes. Ce rythme n'est pas sans rappeler son programme de mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a contraint la Fed à faire face à une situation de crise.