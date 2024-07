Pour Bassim Haidar, entrepreneur richissime, vivre à Londres est devenu un luxe coûteux qu'il ne peut plus justifier.

Alors que le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer s'installe au numéro 10 de Downing Street, Haidar cherche des maisons en Grèce et à Monaco, parce qu'un projet de révision de l'impôt sur les successions fera de la Grande-Bretagne une zone "interdite" pour les riches, selon lui.

Selon M. Starmer, cette refonte rendra le système fiscal britannique plus équitable et permettra de financer des services publics en proie à des difficultés.

Bien que favorable à certaines réformes, M. Haidar estime que les changements proposés pourraient nuire à l'économie si les chefs d'entreprise internationaux choisissaient de quitter la Grande-Bretagne ou d'éviter de s'y installer, ce qui nuirait à sa réputation d'incubateur d'entreprises naissantes. Le gouvernement conservateur récemment renversé a présenté en mars des plans surprenants visant à supprimer progressivement le régime fiscal "non dom", vieux de plusieurs siècles, qui évite aux personnes fortunées de payer des impôts sur les revenus gagnés à l'étranger. Mais dans la perspective de sa victoire aux élections du 4 juillet, le parti travailliste de gauche de M. Starmer s'est engagé à supprimer également les allégements permanents que les "non-dom" nés en dehors du Royaume-Uni pouvaient obtenir s'ils plaçaient des actifs non britanniques dans un trust dans les 15 ans suivant leur installation en Grande-Bretagne.

Maintenant que la poussière est retombée sur le retour au pouvoir du parti travailliste, Haidar souhaite que M. Starmer et la ministre des finances Rachel Reeves repensent ces plans et les remplacent par une nouvelle taxe annuelle à six chiffres sur les personnes dont le patrimoine net dépasse 5 millions de livres (6,52 millions de dollars). M. Haidar estime qu'une taxe de 150 000 livres pourrait rapporter 4 milliards de livres supplémentaires par an au gouvernement, ce qui permettrait de renflouer les caisses de l'État sans déclencher l'exode des personnes non fortunées.

"L'idée que le Royaume-Uni est tout simplement trop beau pour le quitter est erronée", a déclaré à Reuters ce citoyen libanais de 53 ans né au Nigéria.

"Le fait d'être imposé aussi lourdement sur des richesses générées en dehors de la Grande-Bretagne, peut-être des années avant même que les gens ne s'installent au Royaume-Uni, est injuste", a-t-il ajouté, exhortant le gouvernement à s'asseoir avec les millionnaires qui se déplacent dans le monde entier et à discuter des réformes fiscales qui, selon lui, pourraient mettre en péril les emplois britanniques.

Des organisations telles que Patriotic Millionaires UK font également campagne pour l'introduction de prélèvements annuels sur la fortune des super-riches. L'instauration d'une taxe de 2 % à partir d'un seuil de 10 millions de livres par an aurait un impact sur environ 20 000 personnes, mais rapporterait jusqu'à 24 milliards de livres par an, selon les estimations du groupe.

CALCULER DES CHIFFRES

Les entreprises d'investissement, les gestionnaires de patrimoine et les banquiers privés qui fournissent des services financiers à quelque 70 000 personnes basées au Royaume-Uni et bénéficiant du statut de "non-dom" sont très attentifs à la date à laquelle la révision fiscale historique pourrait commencer.

Le gouvernement travailliste estime pouvoir récolter 5 milliards de livres supplémentaires par an en s'attaquant à l'évasion fiscale nationale. Il est plus difficile d'évaluer le montant supplémentaire qui pourrait être obtenu en modifiant les avantages fiscaux accordés aux trusts offshore. "Il n'est pas possible de mesurer directement le montant des revenus étrangers des personnes non domiciliées qui utilisent la base des transferts de fonds et, par conséquent, l'assiette fiscale potentielle", a déclaré l'institut indépendant Institute for Fiscal Studies dans un rapport publié en mars.

La Grande-Bretagne compte environ 37 000 non-doms qui choisissent d'être imposés sur la base des transferts de fonds. Cela signifie que les impôts britanniques ne sont pas prélevés sur leurs revenus ou plus-values étrangers à moins qu'ils ne soient transférés au Royaume-Uni.

Selon l'IFS, ces personnes ont collectivement payé environ 6 milliards de livres d'impôt sur le revenu, de cotisations à l'assurance nationale et d'impôt sur les plus-values en 202021.

Les menaces des riches de quitter des régimes fiscaux hostiles sont loin d'être nouvelles, et certains conseillers patrimoniaux affirment que le statut de Londres en tant que ville culturellement diversifiée et dotée d'écoles de classe mondiale finira par persuader les nantis d'acquiescer. Mais le désir de protéger le patrimoine familial pour les générations futures l'a emporté sur les inconvénients d'un déménagement dans un autre pays, a déclaré M. Haidar. Selon le rapport UBS Global Wealth Report for 2024 publié au début du mois, la Grande-Bretagne devrait perdre près d'un millionnaire sur six en dollars américains d'ici à 2028.

La banque suisse a cité le nombre élevé de super-riches au Royaume-Uni, les implications de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le moindre effet de la décision de la Grande-Bretagne d'abolir ses avantages fiscaux "non dom" comme raisons de cette chute brutale.

UBS prévoit que le nombre de millionnaires en dollars au Royaume-Uni chutera de 17 % pour atteindre environ 2,5 millions en 2028.

En revanche, le nombre total de millionnaires en dollars aux États-Unis et en France devrait augmenter de 16 % d'ici 2028, en Allemagne de 14 %, en Espagne de 12 % et en Italie de 9 %.

Dans son rapport de mars, l'IFS a déclaré qu'il n'y avait "que peu de preuves de la façon dont les non-résidents réagiraient à des impôts plus élevés".

L'ATTRAIT DES INVESTISSEURS

Les propositions visant à resserrer les échappatoires fiscales dont bénéficient les riches interviennent alors que les autorités britanniques de régulation financière redoublent d'efforts pour rendre la Grande-Bretagne plus attrayante aux yeux des entreprises et des investisseurs internationaux. La semaine dernière, la Financial Conduct Authority a dévoilé une refonte des règles de cotation des sociétés visant à inciter les propriétaires d'entreprises privées prometteuses à s'introduire à la Bourse de Londres.

Cependant, M. Haidar a mis en veilleuse son projet de cotation de sa société de services financiers Optasia en Grande-Bretagne et a entamé des pourparlers avec d'autres places de cotation dans des pays dotés de régimes fiscaux plus favorables.

"Si ceux qui sont déjà ici cherchent à partir, comment pouvez-vous commencer à en attirer de nouveaux alors que le nouveau système s'annonce encore plus punitif ?

David Lesperance, directeur général du cabinet de conseil fiscal Lesperance & Associates, a déclaré à Reuters que le gouvernement ne devait pas sous-estimer la facilité et la rapidité avec lesquelles les familles fortunées pouvaient quitter le Royaume-Uni, ni la manière dont des pays comme Dubaï et Singapour s'efforçaient de les attirer.

Plusieurs de ses clients envisagent de s'installer dans pas moins de 17 juridictions fiscales alternatives, dont l'Irlande, Malte et le Portugal.

"La richesse ne reste plus immobile. Elle n'est pas obligée de le faire. Les oies dorées ont des ailes et elles vont voler", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7669 livre)