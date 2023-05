Les principaux banquiers d'investissement de Barclays dans le secteur des technologies de l'information et des télécommunications quittent l'entreprise pour UBS -sources

Au moins sept banquiers d'investissement de Barclays Plc spécialisés dans les technologies, les médias et les télécommunications ont démissionné pour rejoindre UBS Group AG aux États-Unis au cours des derniers jours, ont indiqué des personnes au fait du dossier.

Ces démissions s'ajoutent à celles d'un trio de banquiers d'affaires américains de Barclays qu'UBS a annoncé avoir embauché le mois dernier. Ils illustrent la manière dont UBS renforce son équipe de talents américains, alors même qu'elle est prête à hériter du groupe de banque d'investissement de Credit Suisse Group AG à la suite d'un rachat orchestré par le gouvernement suisse en mars. De nombreux banquiers du Credit Suisse sont basés aux États-Unis.

UBS a engagé Laurence Braham, Richard Hardegree, Richard Casavechia, Ozzie Ramos, Jason Williams, Neil Meyer et Ken Tittle de Barclays, selon les sources. Ces banquiers succèdent à Marco Valla, Jeff Hinton et Kurt Anthony, ex-collègues de Barclays, dont le transfert à UBS a été annoncé en avril.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de questions confidentielles de personnel. Barclays n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis qu'UBS s'est refusée à tout commentaire.

UBS et Credit Suisse, voisins dans leur ville natale de Zurich, se sont affrontés pendant des décennies pour des fusions et des introductions en bourse dans le monde entier. Des sources ont déclaré à Reuters le mois dernier qu'UBS ne prévoyait de conserver qu'un petit nombre de banquiers seniors du Credit Suisse ayant de solides relations avec la clientèle.

Le Credit Suisse prévoyait de se séparer de ses activités de banque d'investissement et d'en faire une entité autonome dirigée par Michael Klein, un vétéran de la négociation. UBS a opposé son veto à ce projet à la suite du sauvetage de son homologue suisse.

Chez Barclays, M. Braham était président mondial de la banque d'investissement pour la technologie, tandis que M. Hardegree était vice-président et responsable des fusions et acquisitions dans le domaine de la technologie. Ils ont travaillé sur certaines des plus grosses transactions du secteur technologique, notamment l'achat par le fabricant de puces Broadcom Inc. du fabricant de logiciels d'entreprise VMware Inc. en 2022, pour un montant de 61 milliards de dollars.

M. Casavechia a été président mondial des services bancaires chez Barclays. Ramos était vice-président et responsable des communications, du câble et du satellite. Williams, Meyer et Tittle étaient directeurs généraux du groupe de banque d'investissement.