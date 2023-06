Zurich (awp) - L'Association suisse des employés de banques (Aseb) a critiqué mercredi la communication "à sens unique" d'UBS sur la finalisation de la fusion avec Credit Suisse et le plan social à venir, alors que les rumeurs sur des suppressions massives d'emplois ne cessent d'enfler.

"L'incertitude et la frustration augmente" plus de trois mois après l'annonce de la fusion forcée entre UBS et Credit Suisse, a écrit l'Aseb dans un communiqué, réagissant aux rumeurs relayées par les médias sur de futurs licenciements chez le géant bancaire.

Selon l'association, "la communication à sens unique d'UBS sur la finalisation (de la fusion) et le plan social n'a pas vraiment soutenu la confiance".

L'agence Bloomberg avait affirmé mardi soir, se basant sur des sources anonymes, que plus de la moitié des employés de Credit Suisse allaient perdre leur emploi.

Une première vague de suppressions de postes devrait intervenir en juillet, suivie en septembre et en octobre par d'autres licenciements. Les employés de la banque d'affaires à Londres, New York et en Asie sont ceux qui doivent le plus craindre pour leur emploi. Concrètement, il est question, selon Bloomberg, de la suppression de quelque 35'000 postes.

Reuters a pour sa part affirmé mercredi que 7000 emplois étaient sur la sellette rien qu'à Zurich, où UBS pourrait bien absorber les activités helvétiques de Credit Suisse.

Les deux groupes bancaires fusionnés comptent actuellement ensemble environ 123'000 postes au niveau mondial, dont 37'000 en Suisse.

L'Aseb n'a pas souhaité commenter ces informations, qui n'ont pas été confirmées par UBS. Mais l'association a averti que "les changements majeurs qui affectent la place financière risquent de remodeler la Suisse".

L'organisation s'attend à ce qu'UBS informe fin août les partenaires sociaux de manière détaillée.

al/jh