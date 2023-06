MORNING BID AMERICAS - Des marchés en pleine effervescence avant les décisions sur les taux d'intérêt

Dhara Ranasinghe fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir. C'est une semaine importante pour les marchés avec les décisions sur les taux d'intérêt des trois principales banques centrales qui se succèdent. Les hausses de taux surprises de la semaine dernière au Canada et en Australie nous incitent à ne rien tenir pour acquis.

Les actions mondiales sont restées stables, proches des plus hauts de 13 mois atteints la semaine dernière, les actions européennes étant un peu plus fermes et les contrats à terme sur les actions américaines laissant présager une ouverture positive pour Wall street.

En bref, les investisseurs attendent leur heure - avec les données sur l'inflation américaine du mois de mai mardi, publiées alors que la Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours, le risque d'événement est élevé.

On s'attend généralement à ce que la Fed "saute", et non pas "mette en pause" la hausse des taux en juin, lorsqu'elle conclura sa réunion mercredi. La Banque centrale européenne devrait relever son taux d'intérêt d'un quart de point jeudi, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir une politique monétaire très souple vendredi.

Le débat dans les cercles de marché a évolué au cours des derniers mois. Tout d'abord, on s'attendait à ce que la plupart des grandes banques centrales (à l'exception de la Banque du Japon, bien sûr) fassent une pause après une série de hausses de taux et procèdent à des baisses de taux plus tard dans l'année. Aujourd'hui, toute pause dans la hausse des taux est soupçonnée d'être suivie d'un nouveau resserrement (et non d'un assouplissement) afin de contenir une inflation tenace.

Les décisions prises la semaine dernière en matière de taux d'intérêt confirment cette idée : la Banque du Canada a relevé ses taux mercredi dernier pour les porter à 4,75 %, leur niveau le plus élevé en 22 ans, après les avoir maintenus inchangés depuis le mois de janvier. Un jour plus tôt, la banque centrale australienne a relevé ses taux d'un quart de point pour les porter à leur niveau le plus élevé depuis 11 ans et a mis en garde contre un nouveau resserrement à venir.

Ces décisions surprises suggèrent que la trajectoire des taux que les traders ont tracée et évaluée un jour peut rapidement devenir superflue le lendemain.

Les stratèges de Citi ont déclaré que la Fed pourrait être confrontée à la leçon que des banques centrales comme celle du Canada ont apprise : un nouveau resserrement est encore nécessaire pour ramener l'inflation à 2 %.

Les querelles sur le plafond de la dette américaine étant terminées, l'attention pourrait également se tourner vers la vente aux enchères de billets de banque de lundi, le Trésor américain étant censé accélérer les ventes de billets à partir de là.

Les analystes estiment qu'au cours de la semaine à venir, le Trésor pourrait lever près de 400 milliards de dollars entre les bons et les coupons, après avoir vendu pour près de 330 milliards de dollars de bons la semaine dernière.

En Europe, UBS a déclaré lundi qu'elle avait achevé le rachat d'urgence de son rival local en difficulté, Credit Suisse CSGN.S, créant ainsi une banque suisse géante avec un bilan de 1,6 trillion de dollars et une plus grande puissance dans la gestion de patrimoine.

La Suisse doit maintenant faire face à une banque dont le bilan est deux fois plus important que son économie, tandis que Sergio Ermotti, qui a été ramené au poste de directeur général pour superviser la mégafusion, doit prendre des décisions stratégiques difficiles alors qu'UBS intègre son plus petit rival dans un contexte économique incertain.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de lundi :

* Enchères : Bons américains, obligations à 3 ans.

* Budget fédéral américain de mai