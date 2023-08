UBS Group AG a engagé Dmitri Anissimov, banquier spécialisé dans les semi-conducteurs chez Barclays Plc, selon des personnes familières avec le dossier.

Anissimov devrait commencer à travailler pour UBS en septembre et sera basé au bureau de San Francisco, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que la décision n'a pas été annoncée publiquement.

UBS s'est refusée à tout commentaire, tandis qu'Anissimov n'était pas immédiatement disponible.

M. Anissimov, qui a passé environ huit ans chez Barclays, avait auparavant travaillé comme banquier spécialisé dans les technologies chez RBC Capital Markets et comme analyste en banque d'investissement chez Oppenheimer & Co. (Reportage de Milana Vinn à New York ; Rédaction d'Alison Williams).