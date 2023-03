Moody's abaisse les perspectives de notes d'UBS

Zurich (awp) - L'agence de notation Moody's a réduit la perspective de certaines notes de la banque UBS, suite à la méga-fusion annoncée avec son homologue en difficultés Credit Suisse. Les analystes ont évalué les perspectives de croissance inhérentes à ce rapprochement, mais aussi les risques liés à une intégration complexe.

Dans le détail, Moody's a confirmé les notes de dette senior non garantie "A3", ainsi que "Baa3" du capital Tier 1 additionnel. Elle a également réitéré les notes "Aa2" de dépôt à long terme, "Aa3" de dette senior à long terme non garantie et "a3" d'évaluation du risque de crédit intrinsèque de la principales filiale bancaire UBS AG, a détaillé l'agence mardi dans un communiqué.

Les perspectives pour les notes de dépôt à long terme et senior non garanties ont par contre été changées à "négatives", contre "stables" auparavant.

Moody's a évalué le potentiel de croissance à long terme résultant de la fusion entre les deux géants bancaires suisses, mais également "la complexité, l'étendue et le temps nécessaire à l'intégration" de Credit Suisse par UBS.

Les analystes estiment ainsi que le rachat pour 3 milliards de francs suisses de la banque aux deux voiles, annoncé dimanche soir par le Conseil fédéral, a "le potentiel de significativement renforcer l'activité d'UBS dans la gestion de fortune, les activités bancaires en Suisse, la gestion d'actifs et, dans une moindre mesure, dans la banque d'affaires". La fusion devrait également réduire les coûts d'exploitation de plus de 8 milliards de dollars.

al/jh