Zurich (awp) - UBS a effectué deux nouvelles nominations au sein de son comité de direction, suite au départ de Suni Harford, qui a décidé de prendre sa retraite. Aleksandar Ivanovic a été nommé président de la gestion d'actifs tandis que Beatriz Martin Jimenez, déjà membre de l'organe de direction, se verra confier un nouveau domaine de responsabilité, celui de la durabilité, précise la banque aux trois clés mercredi dans un communiqué.

Aleksandar Ivanovic a rejoint UBS en 1992 en tant qu'apprenti, occupant également différents postes chez Credit Suisse et Morgan Stanley au cours de sa carrière. Il était dernièrement chargé de la couverture clientèle et responsable des régions Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) ainsi que de la Suisse pour les activités de gestion d'actifs.

Beatriz Martin Jimenez Head est membre de la direction depuis mai 2023 en tant que responsable "Non-Core and Legacy", des activités non viables de l'ex-Credit Suisse dont UBS veut se défaire, et présidente de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) et Grande-Bretagne. Elle se voit désormais confier la responsabilité du développement durable de la banque, précédemment confiée à Suni Harford. Cette dernière a récemment mené avec succès l'intégration des activités de gestion d'actifs de Credit Suisse.

Les deux changements seront effectifs à compter du 1er mars.

