Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,70% lundi, tirée par les valeurs du luxe et de la technologie dans un environnement global incertain, avec la possibilité de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 47,06 points à 6.731,37 points. La semaine précédente, il avait gagné 1,99%.

La cote Parisienne a alterné entre vert et rouge dans la matinée, avant de prendre résolument la direction hausse à partir du milieu d'après-midi. Le luxe, poids lourd de l'indice, et la technologie, dans le sillage du Nasdaq américain, expliquent notamment la tendance plus affirmée.

"La semaine démarre de manière incertaine" avec la possibilité de nouvelles sanctions occidentale contre la Russie, nuance Alexandre Baradez, analyste d'IG.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi vouloir un "procès pour crimes de guerre" et prendre "des sanctions supplémentaires" après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev.

L'Ukraine a accusé la Russie de "crimes de guerre" qui seront "reconnus comme un génocide" mais Moscou a rejeté "catégoriquement" toutes les accusations, assurant avoir découvert des signes de "falsifications vidéo" et des "fakes".

L'Union européenne discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne, a indiqué lundi le haut représentant de l'UE Josep Borrell. L'unanimité entre les 27 est nécessaire.

Si les sanctions sur les hydrocarbures ont été évoquées, des sanctions contre Moscou sur le gaz feraient plus mal à l'Union européenne qu'à la Russie, a nuancé lundi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

"Le marché est pris en étau entre les négociations qui se poursuivent en même temps que les combats sur le terrain", ajoute M. Baradez.

Autre attente pour les marchés, la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

L'institution semble prendre le chemin d'une accélération du durcissement de sa politique monétaire pour tenter d'endiguer l'inflation, au plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis.

Plusieurs membres de la Fed doivent aussi s'exprimer publiquement cette semaine, ce qui devrait donner au marché de nouveaux indices.

Le luxe brille

Les valeurs du luxe ont terminé en haut du CAC 40, avec +2,40% à 1.301 euros pour Hermès, +2,20% à 663,90 euros pour LVMH et +1,81% à 585,70 euros pour Kering. A un peu plus d'une semaine des résultats de LVMH, une note de la banque UBS a notamment souligné que les fortes capacités de fixation des prix des produits par les géants du luxe pouvaient résister à l'inflation, selon l'agence Bloomberg.

La technologie aussi

Autres valeurs prisées lundi, les entreprises technologiques: Capgemini a pris 2,78% à 205,40 euros, Dassault Systèmes 2,80% à 45,58 euros et Worldline de 2,14% à 40,15 euros. Les cours ont accéléré après l'ouverture des marchés américains, où le Nasdaq technologique monte nettement, portés notamment par l'achat de plus de 9% des parts de Twitter par le milliardaire Elon Musk.

