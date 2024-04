Genève (awp) - Les caisses suisses de prévoyance, dont les avoirs sont déposés auprès d'UBS, ont enregistré en mars une performance moyenne de 2,01% après déduction des frais. Elles ont continué de profiter d'une certaine effervescence sur les marchés boursiers.

Depuis janvier, le rendement est de 3,94% et le rendement annualisé calculé depuis le début de la publication du baromètre en 2006 est de 3,14%, indique mercredi la grande banque dans son relevé mensuel.

L'écart de performance de tous les instituts de prévoyance était de 2,51 points de pourcentage le mois dernier. Le meilleur résultat (3,31%) a été obtenu par une petite caisse de pension totalisant moins de 300 millions de francs suisses d'actifs sous gestion.

Le résultat le moins bon (0,80%) est attribué à une grande caisse de pension avec plus d'un milliard de francs suisses d'actifs sous gestion.

L'écart de performance le plus petit (1,60 point de pourcentage) a été enregistré parmi les instituts de taille moyenne, soit avec un total d'actifs sous gestion compris entre 300 millions et 1 milliard.

Au cours du mois de mars, toutes les classes d'actifs ont connu une évolution positive. Mesurées en francs suisses, les actions mondiales ont connu la plus forte hausse (5,18%), suivies des actions suisses (3,89%). Les placements directs dans l'immobilier et les obligations cotées ont progressé dans une moindre mesure, respectivement 0,16% et 0,75%.

Dans leur analyse, les experts d'UBS observent que "le rallye mondial des actions s'est poursuivi en mars et les indices boursiers ont atteint de nouveaux sommets. Contrairement à l'année dernière, ce rallye n'a plus été stimulé par les attentes d'un changement de cap des banques centrales, mais par des résultats d'entreprise robustes de la part des entreprises".

