Performance négative pour les caisses de pension en octobre (baromètre UBS)

Zurich (awp) - Les caisses de pensions en Suisse ont enregistré en octobre un rendement négatif de 1,14% après déduction des frais. Depuis le début de l'année, leur performance s'inscrit nettement dans le rouge à -1,35%, a indiqué la banque UBS mercredi dans son pointage mensuel.

Les petites caisses de pension dotées de moins de 300 millions de francs suisses d'avoirs ont réalisé la plus mauvaise performance (-2,46%), alors que les grands instituts de prévoyance avec 1 milliard et plus ont limité les dégâts (-0,39%), selon un communiqué.

Cette mauvaise performance a été expliquée par la volatilité des marchés pendant la période sous revue, lors d'un mois marqué par l'élection présidentielle américaine et la seconde vague de coronavirus, ont expliqué les spécialistes de la banque aux trois clés.

