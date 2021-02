Piero Novelli quitte UBS pour briguer la présidence d'Euronext

Zurich (awp) - Suite à la décision de Piero Novelli de se retirer, la grande banque UBS a nommé Robert Karofsky comme seul responsable de la division Investment Bank à partir du 31 mars. De son côté M. Novelli doit devenir président d'Euronext, la principale place boursière de la zone euro, suite à sa désignation par le conseil de surveillance. Il se consacrera également à des rôles dans l'enseignement universitaire de la finance et des affaires, selon les communiqués de chacune des deux entreprises parus lundi.

La nomination de M. Novelli, qui a rejoint UBS en 2013 et a occupé un certain nombre de postes de direction au sein de la banque d'affaires, reste soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes et des actionnaires d'Euronext.

Quant à Robert Karofsky il a rejoint la banque aux trois clefs en 2014, à la tête du secteur des actions au niveau mondial. En septembre 2018, MM. Karofsky et Novelli sont devenus co-responsables de la banque d'affaires du géant bancaire. Fort de son expérience des marchés, M. Karofsky a mené la transformation numérique de la banque d'investissement, affirme le communiqué.

md/jh