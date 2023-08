Zurich (awp) - Credit Suisse a procédé à une première vague de licenciements et 200 banquiers d'affaires ont perdu leur emploi. Ces suppressions d'emploi sont intervenues au niveau mondial, dans la banque d'investissement et l'unité du marché des capitaux (IBCM), a rapporté mercredi soir le portail Financial News, s'appuyant sur une source informée.

Les licenciements touchent tous les étages de direction dans la banque d'investissement et la plupart des équipes de branche. Les réductions concernent particulièrement le domaine des marchés des actions. Selon le portail, la vague de licenciements a débuté le 31 juillet. Deux nouvelles vagues doivent intervenir en septembre et en octobre.

Tant Credit Suisse qu'UBS étaient atteignables mardi soir pour un commentaire.

Mercredi matin, Bloomberg avait annoncé la fermeture de la succursale de Houston de la banque aux deux voiles. Avec la reprise par UBS, la banque d'investissement de CS va être fortement réduite. En raison d'investissements risqués, elle avait causé des pertes à hauteur du milliard ces dernières années.

Au niveau mondial, la fusion des deux grandes banques devrait, selon divers articles de presse, entraîner la suppression de 30'000 à 35'000 emplois. Fin 2022, les deux établissement employaient au total 120'000 collaborateurs. Entre-temps, plusieurs milliers ont quitté le navire.

cg/rp