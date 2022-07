Presse: Iqbal Khan pourrait devenir le seul patron gestion de fortune d'UBS

Zurich (awp) - Le cadre d'UBS Iqbal Khan pourrait, selon l'agence Bloomberg, être désigné comme seul directeur de la division Gestion de fortune d'UBS. La grande banque travaille actuellement à cela, a rapporté l'agence dimanche qui précise que M. Khan pourrait être pressenti pour succéder à l'actuel directeur général Ralph Hamers.

L'actuel co-directeur de la Gestion de fortune, Tom Naratil. serait conservé comme directeur régional pour les affaires aux Etats-Unis, a encore indiqué Bloomberg citant une personne "au courant". Aucune décision n'est cependant encore tombée et les plans pourraient encore changer. On ne sait pas non plus si, le cas échéant, M. Naratil resterait membre de la direction générale de la banque.

M. Khan est actuellement, en tant que co-directeur de la Gestion de fortune, responsable pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Agé de 46 ans, ce ressortissant suisse était passé de Credit Suisse à UBS en 2019, son transfert ayant fait l'objet de la rocambolesque "affaire d'espionnage".

Quant à la succession du CEO Ralph Hamers, elle ne semble pas imminente. Le Néerlandais n'est en fonction que depuis l'automne 2020. Contactée par Bloomberg, UBS n'a pas voulu commenter. Dimanche soir, une demande de contact d'AWP est restée sans réponse.

tp/rp