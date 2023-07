Zurich (awp) - Le groupe bancaire UBS a mis fin à ses efforts en vue de la création de sa propre société de fonds en Chine et a décidé de conserver sa participation dans une coentreprise issue du rachat de son ex-rival déchu Credit Suisse (CS), indique Reuters mardi citant deux sources "proches du dossier".

La raison en est une disposition légale chinoise interdisant à une entreprise de détenir plus de deux sociétés de gestion de fonds dans l'Empire du milieu. Or, UBS participe déjà à hauteur de 49% à une coentreprise avec la société publique SDIC Taikang Trust.

Avec le rachat de son ancien concurrent aux deux voiles, l'établissement aux trois clés a en outre repris une participation de 20% dans une joint venture avec la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Baptisée ICBC Credit Suisse, cette dernière revendiquait fin 2022 une masse sous gestion de 1720 milliards de yuans (environ 211 milliards de francs suisses).

Il pourrait désormais s'écouler plus d'un an avant que le numéro un bancaire helvétique ne statue définitivement sur le sort de la nouvelle unité de fonds prévue, selon Reuters, plongeant une soixantaines de collaborateurs dans la plus grande incertitude. Sollicités par l'agence britannique, ni CS, ni UBS, ni ICBC Credit Suisse n'ont souhaité faire de commentaire.

