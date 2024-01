Genève (awp) - Le groupe bancaire UBS a été délesté d'un litige juridique hérité de Credit Suisse par le procureur général des finances de Genève. Son enquête n'aurait pas permis de trouver la preuve d'actes de blanchiment d'argent de la part de Patrice Lescaudron ou de tiers au sein du cabinet, a rapporté mardi Bloomberg.

Le premier procureur genevois Yves Bertossa a classé une enquête pour blanchiment d'argent visant feu Credit Suisse et héritée par UBS, indique l'agence de presse qui détaille les nombreux problèmes juridiques transmis après le rachat.

Contacté par l'agence de presse AWP, un porte-parole du ministère public confirme la décision.

Pour rappel, en 2018, M. Lescaudron avait été reconnu coupable de fraudes et de contrefaçons pour avoir notamment falsifié des signatures et relevés de comptes clients pour transférer illégalement des fonds de son plus gros client, le milliardaire géorgien Bidzina Ivanishvili, pour compenser les pertes de portefeuilles d'autres clients. Ces actes étaient restés indétectables pendant près d'une décennie avant qu'il n'avoue en 2015. Il s'est ensuite suicidé, rappelle l'agence de presse.

Le magistrat avait déjà mis en avant, en juin dernier, huit transactions que Credit Suisse n'avait pas réussi à empêcher entre 2008 et 2014, et qui constituaient selon lui un blanchiment d'argent aggravé. M. Bertossa "maintient désormais que ces crimes doivent être considérés uniquement dans le contexte des infractions (...) plutôt que sous l'angle du blanchiment d'argent", rapporte Bloomberg.

Selon l'agence, un porte-parole a déclaré que M. Ivanishvili faisait appel de la décision de clôturer l'affaire.

ib/ol