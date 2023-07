Zurich (awp) - La cuisine des rumeurs autour du nombre d'emplois qui seront supprimés dans le cadre du rachat forcé de Credit Suisse par UBS continue. C'est la Sonntagszeitung qui a remis le couvert qui affirme qu'une grosse vague de licenciements sera annoncée probablement en septembre.

30% des employés de la banque aux deux voiles, soit un bon 10'00 emplois, seront supprimés à court terme, selon le dominical. Le patron d'UBS Sergio Ermotti réagit ainsi à la chute de chiffre d'affaires intervenue depuis le rachat forcé. Depuis que l'on sait que Credit Suisse n'existera plus sous sa forme actuelle, on ne conclut pratiquement plus aucune nouvelle affaire.

Dans un second temps, la fusion sera finalisée. Ce sera un long processus qui devrait encore entraîner la perte de 20'000 emplois, toujours selon la Sonntagszeitung. Ces suppressions interviendront au sein des effectifs des deux banques.

Le dominical affirme en outre que l'idée d'un Credit Suisse suisse indépendant n'est plus d'actualité. Les synergies de la fusion sont trop importantes et maintenir les affaires séparées trop compliqué.

Contactée par AWP, UBS a refusé de commenter.

