Presse: UBS va abandonner la banque d'investissement au Proche-Orient

Zurich (awp) - UBS souhaiterait ne plus être présente physiquement au Proche-Orient et en Afrique du Nord dans la banque d'investissement, croit savoir Bloomberg jeudi soir. A l'avenir, des banquiers et spécialistes s'y déplaceront à partir des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne pour réaliser des affaires, a ajouté l'agence, citant des "personnes informées".

La banque aux trois clés maintiendrait en revanche sa présence dans la région dans ses autres domaines d'activités et entend poursuivre l'engagement de personnel dans la gestion de fortune. Contacté par Bloomberg, un porte-parole de la banque a refusé de commenter. Dans des pays en développement comme l'Inde et l'Afrique du sud, la banque a déjà réduit ses activités dans la banque d'investissement, selon Bloomberg.

