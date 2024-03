Zurich (awp) - Plusieurs collaborateurs de Bank Now, filiale du Credit Suisse spécialisée dans les crédits à la consommation, auraient été licenciés. Les salariés concernés sont accusés d'avoir manipulé les demandes de crédit de clients, affirme mardi le site d'informations NZZ Online.

Les licenciements s'inscrivent dans le cadre d'une enquête interne diligentée par Credit Suisse, désormais filiale d'UBS. Interrogé par AWP, l'établissement a pas souhaité commenter l'article de presse. Dans une prise de position il relève que "dans le cadre de nos processus globaux, des règles de comportement contraignantes s'appliquent à tous les collaborateurs. Un éventuel comportement fautif est systématiquement examiné et, le cas échéant, des mesures appropriées sont prises". La banque ne se prononce pas sur les cas individuels.

Selon l'article de la NZZ, il a été reproché aux collaborateurs concernés d'avoir sciemment rempli de manière erronée des demandes en faveur de clients. Des employés licenciés ont toutefois déclaré au média qu'ils avaient toujours agi selon les instructions de leurs supérieurs et au su de la centrale de Bank Now. Apparemment, le manque de collaborateurs suite aux licenciements a également entraîné la fermeture temporaire de succursales de la banque de Bank Now. Des postes seraient désormais en partie remis au concours.

tp/tv/vj/rp