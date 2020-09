Presse: le président d'UBS veut s'emparer d'une grande banque européenne

Zurich (awp) - Axel Weber, président du conseil d'administration d'UBS, veut s'emparer d'une grande banque européenne, si l'on en croit divers articles de presse. Selon des recherches de la Sonntagszeitung, Deutsche Bank et la britannique Barclays seraient parmi les cibles visées. L'agence de presse Bloomberg ajoute pour sa part que la française BNP Paribas est aussi sur la liste.

UBS examine de manière ciblée des banques qui sont positionnées de manière similaire à la sienne et avec lesquelles elle est en concurrence, mais qui viendraient bien la compléter, en particulier dans la banque d'investissements, affirme la Sonntagszeitung. Selon des personnes au courant des choses, d'autres noms joueraient aussi un rôle dans les jeux de stratégie de M. Weber, dont l'allemande Commerzbank et la britannique Lloyds Banking Group. UBS elle-même a refusé tout commentaire.

Le cas Credit Suisse

Lundi passé, le portail financier Inside Paradeplatz avait pour sa part affirmé, sur la base d'informations d'insiders, que M. Weber discutait d'une fusion avec le président de Credit Suisse Urs Rohner. Selon la Sonntagszeitung, ce projet se heurte cependant à des résistances tant au sein d'UBS que de Credit Suisse. Il n'y aura pas de fusion, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain ont affirmé des sources de haut niveau dans l'environnement des conseils d'administration de chacune des deux grandes banques.

Selon l'article du dominical, le vice-président d'UBS et patron de Roche Severin Schwan est l'un des adversaires déclarés à une fusion entre UBS et CS. Contacté par le journal, Roche s'est borné à un "pas de commentaire". Le patron de Credit Suisse Thomas Gottstein lui aussi serait un adversaire de la fusion et l'idée ne plaît pas non plus à d'importants clients des banques a ajouté la Sonntagszeitung.

Se basant sur une source informée, Bloomberg affirme que M. Weber a établi une liste de partenaires potentiels, dont Deutsche Bank, BNP Paribas et Credit Suisse. Une transaction avec Deutsche Bank serait le scénario préféré, a dit une personne.

UBS n'est probablement pas sur le point de conclure une transaction, mais elle a signalé vouloir jouer un rôle actif dans la consolidation de l'industrie bancaire européenne afin de s'imposer auprès des autorités européennes de concurrence. De plus, la banque examine régulièrement les options stratégiques futures.

Contactées par Bloomberg, UBS et Deutsche Bank ont toutes deux refusé de commenter-

ys/rp