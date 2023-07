Zurich (awp) - Le béhémoth bancaire UBS aurait prononcé les premiers licenciements dans la banque d'investissement après l'absorption de son ex-concurrent Credit Suisse. "Plusieurs centaines" d'employés devraient avoir reçu leur lettre de congé d'ici la fin du mois, pouvait-on lire vendredi sur le site de la Handelszeitung (HaZ).

L'hebdomadaire alémanique se réfère entre autres à un article du portail d'information britannique Financial News, selon lequel 80 collaborateurs de la banque d'investissement de Credit Suisse auraient déjà été licenciés à Londres. L'ex-numéro deux bancaire helvétique comptait quelque 17'000 salariés dans cette unité d'affaires au premier trimestre, rappelle la HaZ. Contactée par AWP, la direction d'UBS n'a pas souhaité commenter.

Au vu des incertitudes de nombreux collaborateurs de la banque aux deux voiles ont pris les devants et se sont mis en quête d'un nouvel employeur. Mi-juillet, le Financial Times avait rapporté qu'au moins 120 banquiers d'affaires étaient partis à la concurrence. Nombre d'établissements ont embauché des ex-collaborateurs, voire des équipes entières de l'ancienne banque d'affaires de Credit Suisse, et l'exode semble se poursuivre.

Dans les activités de banque d'investissement, l'établissement aux deux voiles avait enregistré ces dernières années des pertes de plusieurs milliards, ce qui avait largement contribué à la perte de confiance et à la débâcle de l'ancien fleuron bancaire helvétique.

A ce jour, UBS n'a jamais articulé un nombre concret de réduction de postes suite à l'acquisition de Credit Suisse, officiellement finalisée le 12 juin. Différents médias avaient spéculé que la banque fusionnée pourrait supprimer entre 30'000 et 35'000 emplois à travers le monde. Fin 2022, les deux grandes banques employaient plus de 120'000 personnes.

Fin juin, le directeur général (CEO) du groupe fusionné Sergio Ermotti avait laissé entendre qu'il avait bon espoir de "fournir plus de clarté à ce sujet d'ici la fin de l'été". Entre-temps, UBS a reporté la publication de son deuxième partiel, initialement prévue pour le 25 juillet, au 31 août.

tp/buc/fr