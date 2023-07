Londres (awp) - Un tribunal d'appel de Londres a, selon Finanz und Wirtschaft, autorisé une plainte collective portant sur plusieurs milliards contre des grandes banques, dont JPMorgan, Citigroup et UBS en raison de supposées manipulations sur le marché des devises.

L'an dernier, le Competition Appeal Tribunal (CAT), avait limité la plainte, exigeant que les plaignants se joignent expressément à la plainte collective, la rendant inapplicable. Le tribunal d'appel a toutefois rejeté cette restriction.

Initialement, la plainte avait été déposée par l'ancien directeur de l'autorité britannique de concurrence Phillip Evans, au nom de milliers de gestionnaires de fortune, fonds de pension et instituts financiers. En plus des deux banques américaines, la plainte concernait aussi UBS, Barclays et Natwest ainsi que le japonais MUFG.

Il était reproché aux banques d'avoir manipulé les marchés des devises entre 2007 et 2013, scandale dans lequel nombre de banques internationales d'investissements étaient impliquées. A l'époque, les autorités de surveillance avaient infligé des pénalités pour environ 11 milliards de dollars, selon Finanz und Wirtschaft.

UBS avait été condamnée à 342 millions de dollars par la Réserve fédérale et avait dû prendre une série de mesures correctrices. Dans l'UE, UBS n'avait pas été amendée car elle avait collaboré avec les autorités.

UBS et JPMorgan, contactées par Finanz und Wirtschaft, ont refusé de commenter.

