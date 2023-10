Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme modéré de mise avant un relevé de l'inflation au pays de l'oncle Sam - SMI avant-Bourse: +0,23% à 11'063,80 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,19% à 33'805 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,71% à 13'660 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,68% à 32'474 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon amendé de 100'000 francs suisses pour entorse aux règles de publicité - Givaudan 9 mois: croissance organique 2,9% (cons. AWP: 3,3%) chiffre d'affaires 5265 mio CHF (cons. AWP: 5308 mio) revenus parfums 2511 mio CHF (cons. AWP: 2530 mio) revenus arômes 2754 mio CHF (cons. AWP: 2789 mio) T3: croissance organique 4,0% (cons. AWP: 2,7%) nouvelles hausses de prix pour compenser le renchérissement confirme ses objectifs à moyen terme: croissance org. 4-5% - Logitech: Daniel Borel fixe un ultimatum à Wendy Becker - VAT T3: entrées de commandes 163,7 mio CHF (cons. AWP: 173,9 mio) chiffre d'affaires 209,8 mio CHF (cons. AWP: 212,9 mio) T4: revenus attendus entre 200 et 230 mio CHF 2023: revenus attendus en baisse, Ebitda et bénéfice net stables marge Ebitda S2 sera probablamenet supérieure à celle du S1 marge Ebitda S2 légèrement inférieure à la fourchette de 32% à 37 bénéfice net probablement inférieur à celui de 2022 Finn Felsberg nommé respondsable de Semiconductor Solutions Group SPI: - Aluflexpack: CA net ajusté 360-390 mio EUR (avant: 390-430 mio) Ebitda ajusté 45-50 mio EUR (avant 50-55 mio) prévision moyen-terme pour 2025 confirmée 2024: priorité au cahs-flow libre et au désendettement abaisse ses prévisions pour 2023 - S&P confirme "AA+" et perspective "stable" pour la BC de Bâle-Campagne - Bossard T3: ventes Amérique 69 mio CHF (cons. AWP: 78,4 mio) ventes Asie 44,3 mio CHF (cons. AWP: 48,5 mio) chiffre d'affaires 249,8 mio CHF (cons. AWP: 268,5 mio) ventes Europe 136,5 mio CHF (cons. AWP: 141,4 mio) T4: évolution modérée des ventes attendue objectifs à moyen terme inchangés 2023: revenus attendus entre 1,06 et 1,08 mrd CHF marge Ebit attendue légèrement au-dessus de 10% - Cicor coopère avec Clayens pour des dispositifs d'administration - CPH rembourse l'emprunt de 2% à échéance cette année - Flughafen Zürich: 2,8 millions de passagers en septembre (+21% sur un an) passagers en septembre à 98% du niveau de 2019 ventes des commerces +14,0% à 55,9 mio CHF en septembre - Kuros 9 mois: ventes produits 21,3 mio CHF (9 mio) Chris Fair nommé CEO, succède à Joost de Bruijn PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Cremo: appel d'offres pour externaliser une partie des transports - Deux nouveaux membres à la direction chez Helvetica ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: UBS Group AG détient une part de 10,92% - Idorsia: Bank of America Corporation détient une part de 5,311% - Meyer Burger: UBS Group et Morgan Stanley passent sous les 3% - Sandoz: UBS Fund Management détient une part de 3,24% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 11,19% - UBS: Blackrock détient une part de 4,997% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 4,87%, Moez Kassam 23,37% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: L'Inde, vue comme le prochain eldorado des horlogers suisses - international: USA: 8700 employés supplémentaires cessent le travail chez Ford Les taux obligataires américains s'envolent, et personne ne sait trop pourquoi L'Inde, vue comme le prochain eldorado des horlogers suisses DEVISES/TAUX (08h06) - EUR/CHF: 0,9568 - USD/CHF: 0,9000 - future Conf: +150 pb à 147,20% (mercredi) - taux au comptant: 1,053% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,33% à 11'038 points - SLI (mercredi): +0,02% à 1'721 points - SPI (mercredi): +0,48% à 14'434 points - Dax (mercredi): +0,24% à 15'460 points - CAC 40 (mercredi): +1,56% à 7'131 points

awp-robot/sw/