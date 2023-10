Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans direction claire, UBS en verve - SMI avant-Bourse: +0,01% à 10'901,38 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,12% à 33'670 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,23% à 13'407 points - Nikkei 225 (lundi): -2,26% à 31'586 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Cicor T3: chiffre d'affaires 95,3 mio CHF (cons. AWP: 97,2 mio) entrées de commandes 108 mio CHF (cons. AWP: 99,9 mio) perspectives pour 4e trimestre restent positives objectifs annuels confirmés - HBM Healthcare S1: 2023/24: perte nette 70 mio CHF (-34,2 mio) marché très pessimiste vis à vis des biotechs en croissance lance un programme de rachat d'actions - Softwareone aurait reçu des offres de reprise non contraignantes PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 14,587% - Idorsia: UBS Group AG détient une part de 8,34% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,01%; UBS Group AG 7,67% - UBS: Blackrock détient une part de 4,97% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: statistiques d'hébergement (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Plus d'un million d'habitants de Gaza déplacés, Israël prépare l'offensive La Chine célèbre ses Nouvelles routes de la soie, guerre Israël-Hamas en fond Italie: le budget de Giorgia Meloni scruté de près par les marchés DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9496 - USD/CHF: 0,9015 - future Conf: +71 pb à 147,11% (vendredi) - taux au comptant: 1,082% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,72% à 10'900 points - SLI (vendredi): -0,84% à 1'702 points - SPI (vendredi): -0,81% à 14'240 points - Dax (vendredi): -1,55% à 15'187 points - CAC 40 (vendredi): -1,79% à 7'004 points

