Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - humeur de plomb après la chute du SMI en clôture jeudi - SMI avant-Bourse: -0,42% à 10'404,55 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,75% à 33'414 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,96% à 13'186 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,36% à 31'318 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika 9 mois: chiffre d'affaires 8449,2 mio CHF (cons. AWP: 8534 mio) EBIT 1144,8 mio CHF (cons. AWP: 1134 mio) résultat net 736,5 mio CHF (cons. AWP: 736,2 mio) Ebitda 1502,7 mio CHF (1521,4 mio) 105,3 mio CHF pour coûts intégration et rachat de MBCC 2023: hausse de l'Ebit sup. à la moyenne attendue (hors MBCC) croissance ventes en ML de plus de 15% (avec MBCC) - UBS: deux conseils identiques pour les entités suisses d'UBS et CS Roger von Mentlen à la tête des deux conseils d'administration - Kühne+Nagel ouvre un centre de logistique à Charles de Gaulle SPI: - Addex: transformation de ses ADS acceptée au Nasdaq, effectif au 23 octobre - Baloise: Claudia Dill quitte le conseil d'administration au 31 octobre - BB Biotech 9 mois: résultat net -316 mio CHF (-323 mio) T3: résultat net -48 mio CHF (+210 mio) - Rieter 9 mois: chiffre d'affaires 1093 mio CHF (cons. AWP: 1091 mio) entrées de commandes 452,2 mio CHF (cons. AWP: 522,5 mio) état des commandes autour de 900 mio CHF fin septembre achève majeure partie suppressions de 300 postes d'ici fin de l'année suppression de 400 à 600 nvx postes en production est nécessaire table toujours sur coûts de restructuration uniques de 45-50 mio CHF 2023: prévisions confirmées recettes attendues au niveau de 2022, marge Ebit visée à 5-7% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Loterie romande lance Eurodreams, nouveau jeu de tirage européen - Quatre associés nommés au sein de la société de conseil Mazars - Procimmo Real Estate regroupe deux fonds à fin octobre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: The Goldman Sachs Group, Inc. détient une part inférieure à 3% - DocMorris: UBS Group AG détient une part de 20,05% - Dufry: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% - Tecan: Pictet Asset Management détient une part de 3% - UBS: Blackrock détient une part de 5% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: AMS Osram: Assemblée générale extraordinaire Schindler: Journée des investisseurs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation a ralenti à 2,8% en septembre (sur un an hors produits frais) HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: L'OFT dit ne pas être responsable des hausses des billets de train - international: L'aide humanitaire devrait commencer à arriver vendredi à Gaza Sommet UE-USA: le temps de l'unité face aux multiples crises Le marché automobile européen a poursuivi son embellie en septembre DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9436 - USD/CHF: 0,8924 - future Conf: -44 pb à 145,61% (jeudi) - taux au comptant: 1,164% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -2,13% à 10'448 points - SLI (jeudi): -1,37% à 1639 points - SPI (jeudi): -1,93% à 13'701 points - Dax (jeudi): -0,33% à 15'045 points - CAC 40 (jeudi): -1,54% à 6921 points

awp