Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la défensive, avant une intervention attendue du patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell sur la politique monétaire au pays de l'oncle Sam - SMI avant-Bourse: -0,16% à 10'553,71 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,17% à 34'153 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,90% à 13'640 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,33% à 32'166 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim 2026: revenus de plus de 10 mrd CHF en Europe - Ebit de 1,6 mrd CHF marge Ebit en Europe attendue en hausse 2030: croissance organique des ventes nettes de plus de 4% croissance organique de plus de 8% pour l'Ebit ajusté entend dépasser les 10 milliards de ventes en Europe d'ici 2026 - Swiss Life 9 mois: commissions 1790 mio CHF (cons. AWP: 1799 mio) recettes de primes 15'467 mio CHF (cons. AWP: 15'754 mio) argent nouveau TPAM 8444 mio CHF (cons. AWP: 9232 mio) avoirs sous gestion TPAM 112 mrd CHF (S1: 112 mrd) taux SST de près de 205% à fin septembre (1.1.2023: 215%) rendement des investissements directs de 2,1% au 30.09 (1,8%) SPI: - Addex répond à nouveau à toutes les exigences du Nasdaq - Arundel envisage de décoter ses actions pour faire des économies - Aryzta: Jörg Riboni et Gordon Hardie quittent le conseil d'administration - Leclanché fournira des batteries au norvégien Kongsberg Maritime - Phoenix Mecano s'installe dans un nouveau parc industriel en Chine - Spexis demande une sursis concordataire, conteste un défaut de crédit - Titlis Bergbahnen nomme Andrea Kapp en tant que membre de la direction - VT5: engage le processus d'acquisition du groupe R&S ass. gné. extraord. le 11 décembre et décoation de SIX prévue le 13 déc. finalisation de la fusion atttendue le 13 décembre prochain R&S Group a dégagé des revenus de 162,3 mio CH sur 9 mois (+49%) Ebitda R&S Group après 9 mois de 30,3 mio CHf - marge Ebitda 18,7% commandes R&S Group de 193,8 mio CHF à fin septembre R&S Group anticipe une hausse annuelle de ventes de 8 à 10% à TCC R&S Group vise une hausse à deux chiffres de la marge Ebit à moyen terme PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: UBS Group AG détient une part de 9,65% - Avolta: Norges Bank détient une part de 3,01% - Baloise: UBS Fund Management détient une part de 5,05% - Dätwyler: Pema Holding AG détient une part de 78,21% - SGS: UBS Fund Management détient une part de 3,03% - Tecan: UBS Fund Management détient une part de 5,11% - VT5: le groupe CGS III/VT5 Acquisition Company AG détient 25,62%/28,33% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: sondage conjoncturel novembre - VT5: CP reprise du groupe R&S, Zurich - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: UBS Swiss Real Estate Bubble Index T3: 1,41 point (T2: 1,43 points) - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: La Comco ouvre une enquête dans le secteur du négoce de l'acier - international: Le G7 promet de rester "uni" dans son soutien "ferme" à l'Ukraine Les pays émergents sortis affaiblis de l'enchaînement de crises La Chine prête à améliorer ses liens avec les Etats-Unis "à tous les niveaux" DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9634 - USD/CHF: 0,9023 - future Conf: +125 pb à 145,67% (mardi) - taux au comptant: 1,154% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,05% à 10'571 points - SLI (mardi): -0,09% à 1'663 points - SPI (mardi): -0,10% à 13'868 points - Dax (mardi): +0,11% à 15'153 points - CAC 40 (mardi): -0,87% à 6'986 points

awp-robot/sw/