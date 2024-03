Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - légèrement positive, mais peu d'impulsion - SMI avant-Bourse: inchangé à 11'680,78 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,08% à 39'282 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,42% à 16'316 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,90% à 40'763 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: le chef de division Tarak Mehta quitte l'entreprise Un départ au sein de la direction générale d' - Roche: la FDA homologue le test Cobas de malaria pour donneurs de sang - SGS: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Sika: les actionnaires élisent un nouveau président du conseil d'administration - UBS: accord avec Apollo pour céder l'activité de CS Securitized Products Apollo achète à UBS des facilités de financement de 8 mrd USD l'accord doit rapporter un gain net de 0,3 mrd USD au T1 accord doit se traduire par une perte nette de 0,9 mrd USD pour CS SPI: - Accelleron 2023: chiffre d'affaires 914,9 mio USD (cons. AWP: 896,1 mio) marge Ebita opérationnelle 24,4% (cons. AWP: 23,7%) résultat net 110 mio USD (cons. AWP: 101,1 mio) dividende 0,85 CHF (cons. AWP: 0,80 CHF) Ebita opérationnel 223,1 mio USD (cons. AWP: 212,5 mio) 2024: marge Ebita d'environ 24,5% attendue croissance organique en monnaies locales de 4-6% escomptée séparation d'ABB complète et terminée dans les temps - DKSH: les actionnaires votent le dividende de 2,25 francs suisses par action - Galderma: l'option de surallocation a été entièrement exercée - GAM 2023: bénéfice net IFRS -82,1 mio CHF (-290,0 mio) résultat opérationnel avant impôts -49,5 mio CHF (-42,8 mio) avoir sous gestion IM fin 2023 à 19,3 mrd CHF (1.1.23: 23,2, mrd) reflux d'argent Investment Management 4,7 mrd CHF (2022: -2,6 mrd) augmentation de capital jusqu'à 100 mio CHF demandée en mai à l'AG augmentation de capital sera pleinement souscrite par Rock Investment demande aux actionnaires de renoncer au dividende - GLKB: Markus Heer proposé comme nouveau membre du conseil d'administration - Implenia: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Investis 2023: Ebitda avant rev. 50,1 mio CHF (2022: 53,5 mio) bénéfice net -5,4 mio CHF (2022: 151,8 mio) bénéfice net avant rev. 35,5 mio CHF (2022: 93,8 mio) dividende 2,5 CHF (2,50 CHF) 2024: hausse des loyers attendue dans la région lémanique - Mobimo: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Pierer Mobility 2024: économies de plusieurs dizaines de millions prévues confirme ses chiffres 2023, consolidation en 2024 - Relief demande une AG extraordinaire le 26.04 propose de nouveaux membres au conseil d'administration veut une réduction de capital, valeur nominale passe de 4,0 à 0,10 CHF - Santhera: revue prioritaire accordée par la Chine (NMPA) pour le Vamorolone - Swiss Steel: Ascometal cesse les négociations sur l'achat des sites en France Ascometal demande une restructuration encadrée pas d'effets négatifs des activités restantes - Vaudoise gratifie ses actionnaires après une année de croissance - Les sénateurs Maillard et Broulis en soutien aux travailleurs de Vetropack - Ypsomed: investissements de 100 mio sur 4 ans pour les autoinjecteurs les activités cédées réalisent des ventes annuelles de 52 mio CHF vend des activités à MTD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Groupe E et Swissgrid veulent investir plus de 50 millions à Galmiz ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: UBS Group AG détient une part de 21,495% - Epic: Swiss Finance & Property AG détient une part inférieure à 3% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,001% - Tecan: Picet Asset Management SA détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Zweifel Chips + Snacks: CP annuelle - Indices UBS-CFA DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: France: le moral des ménages s'améliore en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Belimo (8,50 CHF) 28.03: - Sika (3,30 CHF) - DKSH (2,25 CHF) - Implenia (0,60 CHF) - Mobimo (10,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h21) - EUR/CHF: 0,9799 - USD/CHF: 0,9048 - future Conf: -34 pb à 150,36% (mardi) - taux au comptant: 0,644% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,37% à 11'680 points - SLI (mardi): +0,32% à 1'915 points - SPI (mardi): +0,28% à 15'359 points - Dax (mardi): +0,67% à 18'384 points - CAC 40 (mardi): +0,40% à 8'185 points

awp-robot/sw/