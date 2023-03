Rating de crédit UBS: DBRS Morningstar réexamine la note "AA low"

Zurich (awp) - L'agence de notation DBRS Morningstar réévalue à la baisse son appréciation de la qualité de la dette sur le long terme de la banque UBS comme du groupe éponyme, qui s'établissait jusqu'ici respectivement à "AA low" et "A high". L'ajustement en cours survient dans le sillage de l'annonce du rachat précipité de Credit Suisse par le numéro un bancaire helvétique.

La remise en question des notations traduit les difficultés à jauger l'impact de cette annonce en termes de capital, financier et d'activité, indique la firme canadienne mercredi sur son site internet. UBS dispose certes de fondamentaux robustes, mais l'intégration d'un tel établissement constitue un risque non négligeable.

Fin 2022, les actifs de Credit Suisse représentaient 48% de ceux de son repreneur à la même date et la banque aux deux voiles traîne un certain nombre de litiges et de risques opérationnels, dans la banque d'affaires notamment.

jh/rq