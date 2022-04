Rebond prudent pour les actions européennes en début de séance

PARIS, 26 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse prudente en début de séance mardi après la clôture positive de Wall Street et des résultats d'entreprises contrastés tandis que les incertitudes sur l'économie et la crise sanitaire en Chine demeurent. À Paris, le CAC 40 gagne 0,4% à 6.475,03 points vers 08h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,67% et à Francfort, le Dax avance de 0,84%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,67%, le FTSEurofirst 300 de 0,88% et le Stoxx 600 de 0,62%. Ce dernier a abandonné 1,81% lundi, emporté par un large mouvement d'aversion au risque avec les préoccupations sur l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine et sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, deux facteurs qui risquent de peser sur la croissance mondiale. Après avoir évolué en hausse pendant une large partie de la séance, les indices boursiers chinois ont fini en baisse, le SSE Composite de Shanghai ayant cédé 1,44% et le CSI 300 0,81% alors que l'hypothèse d'un confinement strict à Pékin grandit alors que la capitale a élargi la vaste campagne de dépistage du COVID-19 pour tester la quasi-totalité de ses 22 millions d'habitants. Les contrats à terme sur les grands indices américains donnent une séance en légère baisse à Wall Street qui est parvenue à rebondir lundi, l'annonce du rachat de Twitter (+5,66%) ayant donné une impulsion à l'ensemble du marché et en particulier aux valeurs de croissance. Le début de séance en Europe est animé par une nouvelle série de résultats d'entreprises. L'équipementier automobile, Faurecia cède 2,14% après la suspension du versement d'un dividende annuel et les prévisions prudentes de Forvia, issu du rachat de Hella. En tête du Stoxx 600, le géant danois du transport Moller-Maersk prend 6,44% après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et une prévision d'excédent brut d'exploitation relevée. UBS s'octroie 2,43 après avoir publié son meilleur bénéfice net en 15 ans, déjouant les attentes du marché. Toujours dans le domaine bancaire, HSBC abandonne 1,47% à Londres après avoir annoncé une baisse de bénéfice au premier trimestre et qu'un nouveau programme de rachat d'actions était peu probable cette année. Hors résultats, Alstom recule de 1,42% après avoir confirmé le dépot d'une demande d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale concernant l'acquisition de Bombardier Transport. Orpea cède 1,45% après l'annonce du report de la présentation de ses résultats annuels et la publication des premiers résultats des audits chargés de faire la lumière sur les accusations de défaillances dans certains de ses établissements. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)