Sabine Keller-Busse nommée à la présidence d'UBS Suisse

Zurich (awp) - Sabine Keller-Busse va prendre la présidence d'UBS Suisse, a annoncé l'établissement vendredi. L'actuelle directrice des opérations du groupe bancaire aux trois clés va prendre la succession d'Axel Lehmann qui va abandonner son poste en début d'année prochaine et quitter la banque zurichoise fin juillet 2021.

M. Lehmann, également président des activités de banque de détail et d'entreprises, "a renforcé la position d'UBS en tant que leader de la banque universelle en Suisse, enregistrant une solide performance opérationnelle, une forte croissance de la clientèle et une importante satisfaction des clients et des employés", a souligné la banque.

Le responsable sortant a fait une longue carrière sur la place financière zurichoise, notamment entre 1996 et 2015 auprès de l'assureur Zurich Insurance, où il a occupé les fonctions de directeur général pour l'Amérique du Nord avant d'intégrer le conseil d'administration. Axel Lehmann a rejoint UBS en 2009 en intégrant l'organe de surveillance du groupe jusqu'en 2015. Il a été directeur opérationnel du groupe bancaire de 2016 à 2017.

Quant à Sabine Keller-Busse, cette dernière a travaillé pour le concurrent Credit Suisse et le cabinet d'audit McKinsey & Company avant de rejoindre UBS en 2010. D'abord directrice des opérations auprès d'UBS Suisse, elle a ensuite pris les rênes des ressources humaines. En 2018, elle avait été nommée à la direction opérationnelle du groupe.

"Grâce à son solide bilan dans la gestion et la transformation du groupe et la croissance de l'activité en tant que présidente Emea et ancienne directrice opérationnelle d'UBS Suisse, Sabine Keller-Busse est idéalement positionnée pour transformer" la filiale helvétique, a estimé le nouveau directeur général Ralph Hamers. Selon ce dernier, le marché suisse demeure "un pilier central" de la stratégie du groupe.

Iqbal Khan, co-président de la gestion de fortune internationale, va remplacer Mme Keller-Busse dans ses fonctions de présidente de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) en plus de ses fonctions actuelles, selon un communiqué d'UBS.

