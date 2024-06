St James's Place PLC - gestionnaire de patrimoine basé à Cirencester, Gloucestershire - engage Caroline Waddington au poste de directeur financier, succédant ainsi à Craig Gentle. Mme Waddington quittera UBS Group AG au cours du second semestre de l'année, où elle était directrice financière de Credit Suisse UK et directrice de l'exploitation de Credit Suisse International. UBS est en train d'achever l'intégration du Credit Suisse après le rachat d'urgence de son rival local pour 3,25 milliards de dollars l'année dernière. Gentle prendra sa retraite après avoir passé le relais à Waddington, après avoir travaillé pour St James's Place depuis 2016 et occupé le poste de directeur financier depuis 2018.

St James's Place devrait être rétrogradé de l'indice FTSE 100 à l'indice FTSE 250 le 24 juin.

Cours actuel de l'action : 529,00 pence, en baisse de 0,8 % à Londres jeudi en début de journée.

Variation sur 12 mois : en baisse de 54 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

