UBS: Khan nommé seul directeur Gestion de fortune, Naratil démissionne

Zurich (awp) - Un changement intervient à la direction d'UBS. Iqbal Khan va devenir seul directeur de la division gestion de fortune. L'actuel co-directeur de la division Tom Naratil quittera la grande banque début octobre prochain.

En plus de la codirection Gestion de fortune, M. Naratil abandonnera aussi son poste de directeur UBS Americas, a indiqué la banque aux trois clés mardi soir. Sa remplaçante à ce poste sera Naureen Hassan qui provient de la Réserve Fédérale de New York et qui entrera aussi à la direction de groupe.

La nomination de M. Khan comme seul directeur de la gestion de fortune du groupe permet d'assurer l'application de la stratégie globale de croissance de la banque. Actuellement, en plus de son poste de co-directeur, M. Khan est responsable des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ressortissant suisse âgé de 46 ans, il est arrivé en 2019 chez UBS en provenance de Credit Suisse, son transfert ayant fait l'objet de la rocambolesque "affaire d'espionnage".

