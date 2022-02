UBS-Meilleur bénéfice annuel depuis 2006, objectifs de rentabilité relevés

par Brenna Hughes Neghaiwi

ZURICH, 1er février (Reuters) - UBS a fait état mardi de son meilleur bénéfice annuel depuis 2006, encourageant la banque suisse à augmenter ses rachats d'actions et à fixer des objectifs de rentabilité plus ambitieux.

Le titre était en hausse de 6,5% dans la matinée à la Bourse de Zurich, signant la plus forte hausse du Stoxx 600.

Dans le cadre du premier examen stratégique majeur depuis la prise de fonction du directeur général Ralph Hamers en novembre 2020, la plus grande banque suisse a déclaré vouloir utiliser les outils technologiques pour l'aider à améliorer ses revenus et à attirer davantage de clients dans les années à venir. UBS souhaite aussi continuer à restructurer son organisation pour réduire les coûts.

"UBS est en meilleure forme que jamais", a déclaré Ralph Hamers dans un communiqué. "Nous adaptons nos modèles de couverture pour offrir des conseils plus numériques et évolutifs ainsi que des solutions sur mesure."

Le groupe zurichois a annoncé un plan de rachats d'actions pour un montant allant jusqu'à cinq milliards de dollars cette année, après des rachats de 2,6 milliards de dollars en 2021. Il prévoit également une augmentation du dividende à 0,50 dollar par action pour 2021, contre 0,37 dollar pour 2020.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net d'UBS a grimpé de 14% à 7,5 milliards de dollars (6,62 milliards d'euros), dépassant ainsi les attentes de 6,976 milliards de dollars (6,20 milliards d'euros) des analystes, selon un consensus fourni par la société.

Lors du quatrième trimestre, le bénéfice net a reculé de 18% à 1,348 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) en raison d'une provision de 740 millions de dollars (658,25 millions d'euros) liée à la condamnation d'UBS pour fraude fiscale en France. La banque a dit se pourvoir en cassation contre cette condamnation.

Le quatrième trimestre a aussi souffert d'une comparaison défavorable alors que les trois derniers mois de 2020 avaient profité d'une forte hausse des volumes de transactions.

Les analystes tablaient toutefois en moyenne sur un bénéfice net trimestriel moins élevé, de 863 millions de dollars, selon un consensus fourni par la banque.

"Nous trouvons les résultats du quatrième trimestre solides, avec la poursuite d'une bonne tendance d'activité dans tous les segments et un contrôle de coûts impressionnant ce trimestre", écrivent dans une note les analystes de Jefferies.

ACQUISITIONS CIBLÉES

UBS a fixé un objectif plus ambitieux pour son coefficient d'exploitation, qu'elle attend entre 70% à 73% contre une précédente prévision de 75% à 78%.

L'établissement entend aussi porter le rendement de ses fonds propres de base (common equity tier 1) entre 15% et 18%, contre un objectif de 12%-15% précédemment.

UBS, qui cherche à accroître sa base de clients parmi les plus fortunés, a dévoilé en octobre un nouveau service numérique pour ses clients américains et annoncé la semaine dernière le rachat de la société californienne de gestion de fortune en ligne Wealthfront pour 1,4 milliard de dollars.

UBS a indiqué mardi envisager d'autres acquisitions ciblées et vouloir développer ses offres numériques pour recruter des clients influents dans d'autres marchés clés.

"Nous pouvons étendre notre portefeuille, accéder à de nouveaux clients, réduire le coût de service et stimuler la croissance à long terme", a déclaré la banque dans un communiqué. "Pour l'avenir, nous prévoyons des modèles similaires dans le reste du monde."

UBS a dit vouloir porter ses actifs dans la gestion de fortune, la gestion d'actifs et sur son marché domestique en Suisse à 6.000 milliards de dollars, contre 4.600 milliards actuellement, sans dévoiler de calendrier.

DYNAMISME DE LA GESTION DE FORTUNE

UBS a surmonté la pandémie de COVID-19 grâce à des marchés porteurs et à une hausse des transactions de ses clients fortunés.

Ses performances contrastent avec celles de sa concurrente Credit Suisse, qui a lancé un avertissement sur ses résultats du quatrième trimestre après avoir été frappée par une série de scandales.

Au quatrième trimestre, l'activité de gestion de fortune d'UBS a continué d'enregistrer des niveaux élevés d'activité de la part des clients, avec une augmentations des revenus provenant des prêts, des commissions récurrentes et des transactions, ce qui a entraîné une hausse de 13% du résultat d'exploitation.

L'activité de gestion d'actifs a vu son bénéfice avant impôt chuter de 17%, la banque évoquant des "niveaux plus normalisés" pour les commissions. Le bénéfice de la banque d'investissement a en revanche grimpé de 35%, à la faveur du dynamisme des activités de trading et des opérations de fusions-acquisitions. (version française Dagmarah Mackos et Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)