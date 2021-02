UBS : Multibanking disponible dans toute la Suisse pour la clientèle Entreprises

Zurich, 1er février 2021 - UBS a conclu avec succès la phase pilote de sa nouvelle fonction Multibanking et déploie désormais progressivement cette offre dans toute la Suisse. Pour la première fois, UBS Multibanking propose aux PME une transparence totale sur tous leurs comptes et leur permet d'effectuer des paiements à partir de comptes dans d'autres banques directement via l'E-Banking d'UBS. UBS est la première et jusqu'ici la seule banque suisse à offrir une fonction de paiement aussi complète.

Andy Kollegger, responsable Corporate & Institutional Clients International, explique: «Nous avons délibérément mené le développement d'UBS Multibanking en collaboration avec des clients sélectionnés. Le résultat est éloquent: nous sommes la première banque en Suisse à offrir à l'ensemble de sa clientèle Entreprises la possibilité d'effectuer des paiements directs dans le monde entier en débitant leurs comptes auprès d'autres banques avec un seul identifiant E-Banking - une fonctionnalité considérée comme inimaginable il y a quelques années à peine.»

La majorité des entreprises suisses possèdent des comptes auprès de plusieurs banques. Il est alors souvent difficile de garder une vue d'ensemble de la situation des liquidités et de gérer tous ces comptes. Depuis l'été dernier, des entreprises sélectionnées ont eu la possibilité de participer à la phase pilote. Elles ont ainsi accompagné le processus de mise en œuvre en plusieurs étapes et ont contribué par un retour d'information précieux au lancement sur le marché de cette solution innovante. UBS Multibanking est désormais également accessible pour toutes les petites et moyennes entreprises de Suisse - un accès technologique que seuls les grands groupes pourraient sinon se permettre.

UBS Multibanking est basé sur les interfaces standard EBICS et SWIFT très sécurisées. Ces dernières années, EBICS a pris une importance croissante pour la place financière helvétique. En Suisse, une trentaine de banques ont introduit cette norme. EBICS est par ailleurs soutenu par presque toutes les banques en Allemagne et aussi par un nombre croissant de banques autrichiennes. EBICS est spécifiquement adapté aux besoins d'échange de données de la clientèle commerciale (p. ex. en ce qui concerne les droits de signature tels que les signatures électroniques partagées) et est également largement utilisé pour des raisons de coûts. SWIFT, quant à elle, est avant tout la norme pour les grandes entreprises et est utilisée pour relier les banques internationales (p. ex. en Asie) au Multibanking. La plupart des banques connues sont accessibles dans le monde entier via SWIFT.





UBS Switzerland AG