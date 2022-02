UBS : Résultat d'UBS au quatrième trimestre 2021

Notre écosystème global représente une puissance d'investissement pour nos clients et UBS orchestre les flux de valeur entre eux et les partenaires. Nous avons accompagné nos clients et généré un levier opérationnel positif. Cela s'est traduit par une nouvelle année de solides performances et notre écosystème a atteint 4600 milliards d'USD d'actifs investis. Les besoins de nos clients sont au centre de notre stratégie et nous nous efforçons d'y répondre de manière plus efficace, en nous appuyant sur la technologie.



Nous développons de nouveaux segments de clientèle, créons de nouvelles capacités, renforçons notre présence et déployons des solutions technologiques pour ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. Nous voulons accroître la part du digital pour étendre notre champ d'action, en commençant par les Etats-Unis, où nous avons annoncé vouloir acquérir Wealthfront pour proposer une offre digitale de gestion d'actifs aux investisseurs fortunés des générations Y et Z. Simultanément, cela nous permettra d'accroître notre part de marché, d'atteindre de nouveaux clients, de réduire le coût des services et de soutenir la croissance à long terme. A plus long terme, nous envisageons des modèles similaires dans le reste du monde.



Nous accélérons nos investissements stratégiques dans la technologie et mettons cette dernière à niveau pour en faire un facteur de différenciation. Nous entendons maintenir nos dépenses technologiques aux alentours de 10% des revenus tout en augmentant les investissements stratégiques dans l'informatique.



Nous maintenons notre discipline en matière de risques et de coûts à l'échelle de l'entreprise afin de porter nos plans de croissance. Nous voulons rationaliser l'organisation, optimiser notre présence et nous retirer de certains marchés, travailler de manière plus simple et agile pour réaliser des économies de coûts brutes d'environ 1 milliard d'USD d'ici 2023, et financer ainsi nos projets de croissance. Nous sommes sur la bonne voie, avec des économies de coûts de 0,2 milliard d'USD déjà réalisées en 2021. Nous continuons à mettre l'accent sur la gestion des risques en renforçant continuellement les efforts au quotidien.