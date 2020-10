UBS : Résultat d'UBS au troisième trimestre 2020 0 20/10/2020 | 09:25 Envoyer par e-mail :

Le bénéfice avant impôts s'est inscrit à 2578 millions d'USD, soit une hausse de 92% en glissement annuel, ou une progression de 41% sur une base corrigée à 2053 millions d'USD. Le résultat net revenant aux actionnaires s'est élevé à 2093 millions d'USD, soit une augmentation de 99% en glissement annuel. Le rendement sur fonds propres CET12 (RoCET1) est ressorti à 21,9%. «Nos résultats du troisième trimestre continuent de montrer que notre stratégie nous distingue sur le marché, car nous nous adaptons en permanence et accélérons le rythme des changements. Je suis fier des contributions apportées par tous nos employés jour après jour, année après année, tout spécialement dans l'environnement actuel, particulièrement difficile. Notre capacité à nous concentrer sur les clients et à réaliser une performance financière aussi solide sur les neuf premiers mois de l'année en témoigne. UBS a toutes les cartes en main pour écrire, sous la direction de Ralph Hamers, un nouveau chapitre florissant de son histoire.» Sergio P. Ermotti, Group Chief Executive Officer UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 1 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Le bénéfice avant impôts de Global Wealth Management (GWM) s'est élevé à 1057 millions d'USD, soit une hausse de 18% en glissement annuel avec un bénéfice avant impôts record pour le troisième trimestre en Asie et dans la région Amériques. Le levier opérationnel positif a profité de la croissance des prêts et de l'augmentation des revenus issus des transactions, tandis que les coûts ont diminué. Le bénéfice avant impôts de Personal & Corporate Banking (P&C) s'est inscrit à 335 millions d'USD, en recul de 6% en glissement annuel (moins 13% en CHF), reflétant ainsi principalement des charges pour pertes sur crédits de 92 millions d'USD (84 millions de CHF); hors charges pour pertes sur crédits, le bénéfice avant impôts aurait été en hausse de 11% (+2% en CHF). Le volume net des nouvelles affaires a connu une croissance solide de 5,8% au sein de Personal Banking. Le bénéfice avant impôts d'Asset Management (AM) a progressé de 42% pour s'établir à 191 millions d'USD sur une base corrigée1, avec un levier opérationnel positif et un afflux de fonds nets de 18 milliards d'USD hors flux des marchés monétaires. Investment Bank (IB) a enregistré un bénéfice avant impôts de 632 millions d'USD, sous l'effet de la forte croissance observée dans toutes les régions; le rendement annualisé sur fonds propres attribués s'est élevé à 19,9%. Group Functions a enregistré une perte avant impôts de 184 millions d'USD. Les résultats d'UBS pour le troisième trimestre 2020 incluent des charges pour pertes sur crédits de 89 millions d'USD, qui proviennent principalement pour 92 millions d'USD (84 millions de CHF) de Personal & Corporate Banking et pour 15 millions d'USD d'Investment Bank. Elles ont été en partie compensées par une reprise des charges pour risques sur crédit de 22 millions d'USD au sein de Global Wealth Management. Au 30 septembre 2020, le ratio de fonds propres CET1 s'élevait à 13,5% (valeur cible: ~13%, ou 12,7-13,3%), le ratio de levier CET1 à 3,8% (valeur cible: > 3,7%) et le ratio de levier Tier 14 à 5,5%, hors allégements ou assouplissements temporaires3. UBS demeure déterminée à reverser le capital excédentaire à ses actionnaires et à leur restituer la totalité des rendements du capital à des niveaux conformes aux années précédentes. Comparativement aux rendements des années antérieures, l'équilibre entre les dividendes en espèces et les rachats d'actions sera ajusté à partir de 2020. A la date du 30 septembre 2020, UBS a déjà rassemblé 1,0 milliard d'USD en prévision du versement de dividendes en espèces qu'elle pense proposer à l'Assemblée générale des actionnaires en avril 2021. En outre, au troisième trimestre, UBS a constitué une réserve de capital de 1,5 milliard d'USD pour des rachats d'actions potentiels, ce qui reflète la solide capacité de ses activités à générer du capital. En l'absence de cette réserve, le ratio de fonds propres CET1 aurait progressé de 70 points de base pour s'établir à 14,0% au 30 septembre 2020. UBS s'attend à être autorisée à reprendre ses rachats d'actions en 2021. La deuxième tranche du dividende 2019 sera versée aux actionnaires d'UBS Group SA le 27 novembre 2020, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2020. Cette situation résulte de la décision de l'Assemblée générale annuelle du 29 avril 2020 de fractionner la distribution du dividende 2019 en deux tranches égales de 0,365 USD par action, conformément à la requête adressée aux banques suisses par la FINMA au vu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. La moitié de cette seconde distribution (50%) sera prélevée sur les réserves issues d'apports en capital et l'autre moitié (50%) sera prélevée sur les bénéfices non distribués (comme cela avait été le cas de la première distribution en mai 2020). UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 2 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Perspectives Les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 ainsi que les plans de relance monétaire et budgétaire destinés à contrecarrer ses conséquences économiques se sont révélés efficaces. Ils sont parvenus freiner la contraction de l'économie et à la stabiliser, bien que l'on observe d'importantes disparités entre les pays et les régions. Toutefois, la hausse récente des cas de Covid-19 alimentent à nouveau les incertitudes, ce qui pourrait compromettre le chemin de la reprise. Les tensions accrues sur le front géopolitique ainsi que les incertitudes politiques pourraient également ébranler les perspectives de croissance et la confiance des investisseurs. L'éventail des scénarios possibles est large, ce qui rend l'établissement de prévisions fiables d'autant plus difficile. La majorité de nos positions de crédit sont liées à notre clientèle au sein de Global Wealth Management ou en Suisse et sont de premier ordre. Le rebond des marchés et les mesures efficaces adoptées par la Suisse pour gérer la crise ont contribué à encore diminuer le risque de nos expositions au crédit. A ce stade, on peut donc raisonnablement s'attendre à ce que les charges pour pertes sur crédits soient nettement plus basses au quatrième trimestre 2020 qu'elles ne l'ont été au premier semestre de l'année. Nos initiatives actuelles en faveur de la croissance et les autres mesures prises pour améliorer le résultat net des opérations d'intérêts devraient compenser les difficultés liées aux taux d'intérêt sur le dollar américain. A l'avenir, la pandémie et les incertitudes politiques pourraient se traduire par des phases de volatilité accrue sur les marchés et avoir une incidence positive ou négative sur l'activité de la clientèle. Notre priorité reste de soutenir nos collaborateurs, nos clients ainsi que les économies où nous sommes actifs, tout en mettant en œuvre nos plans stratégiques et en conservant une approche rigoureuse de la gestion des risques à travers toute l'entreprise. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 3 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Vue d'ensemble des performances au troisième trimestre 2020 Au troisième trimestre, le bénéfice avant impôts d'UBS a été de 2578 millions d'USD (en hausse de 92% en glissement annuel). Le ratio charges/produits a atteint 70,4%, soit une amélioration de 10,2 points de pourcentage en glissement annuel. Le résultat net revenant aux actionnaires s'est élevé à 2093 millions d'USD (en hausse de 99% en glissement annuel) avec un résultat dilué par action de 0,56 USD (en hausse de 101% en glissement annuel). Le rendement sur fonds propres CET12 a été de 21,9%. Global Wealth Management (GWM): bénéfice avant impôts de 1057 millions d'USD, +18% en glissement annuel GWM a réalisé le bénéfice avant impôts le plus élevé pour un troisième trimestre depuis 2011, avec un levier opérationnel positif et une croissance dans toutes les régions. Il s'agit du bénéfice avant impôts au titre du troisième trimestre le plus important jamais enregistré dans les régions Asie Pacifique et Amériques. Le produit d'exploitation a augmenté de 3% du fait des niveaux d'activité toujours élevés de la clientèle et de la volatilité accrue des marchés, qui se sont traduits par une amélioration de 16% des revenus issus des transactions. Le résultat net des opérations d'intérêts a reculé de 2%, la pression supplémentaire exercée par la baisse des taux d'intérêt sur le dollar américain ayant été, pour l'essentiel, compensée par la hausse des revenus tirés des prêts. Les revenus nets récurrents provenant de prestations de services ont aussi légèrement diminué, avec des transferts d'actifs investis dans des fonds à faible marge et des mandats de conseil. Les reprises des charges pour risques sur crédit se sont élevées à 22 millions d'USD, résultant principalement d'une reprise de 29 millions d'USD relative à un prêt structuré avec appel de marges à l'étape de dépréciation 3. Le ratio charges/produits s'est amélioré à 75,7%, en baisse de 2,6 points de pourcentage en glissement annuel, les charges d'exploitation ayant diminué de 1%. Les prêts ont augmenté de 7% en glissement trimestriel et ont atteint 201 milliards d'USD, avec un montant net de nouveaux prêts supérieur à 10 milliards d'USD et une croissance dans toutes les régions. Les actifs investis ont atteint un record sans précédent de 2754 milliards d'USD, soit une progression de 6% par rapport au trimestre précédent. L'afflux net d'argent frais s'est établi à 1,4 milliard d'USD, avec des sorties de fonds pour des raisons fiscales aux Etats-Unis de 5,5 milliards d'USD. La marge nette est ressortie à 16 points de base. Personal & Corporate Banking (P&C): bénéfice avant impôts de 305 millions de CHF, -13% en glissement annuel La baisse du bénéfice avant impôts est principalement due à des charges pour pertes sur crédits à hauteur de 84 millions de CHF. Les positions de l'étape de dépréciation 3 se sont élevées à 65 millions de CHF, reflétant essentiellement des charges de 54 millions de CHF liées à une affaire de fraude chez une partie adverse active dans le financement du négoce de matières premières, qui a eu des répercussions sur plusieurs prêteurs, y compris sur UBS. L'exposition restante d'UBS à cette partie adverse est minimale. La baisse des revenus issus des transactions s'explique essentiellement par le recul des commissions liées aux cartes de crédit et des produits des opérations sur devises, qui reflète les effets de la pandémie de Covid-19 sur les dépenses des clients consacrées aux voyages et aux loisirs. Le ratio charges/produits s'est élevé à 58,3%. Le volume net des nouvelles affaires a connu une croissance solide de 5,6% au sein de Personal Banking. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 4 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Asset Management (AM): bénéfice avant impôts de 739 millions d'USD, +495% en glissement annuel Le bénéfice avant impôts d'AM a été considérablement impacté par la vente d'une participation majoritaire dans Fondcenter ainsi que par les charges liées à la modification de certaines rémunérations différées qui sont en cours. Sur une base corrigée1, le bénéfice avant impôts est ressorti à 191 millions d'USD, en hausse de 42%. Le produit d'exploitation corrigé1 s'est accru de 27% sous l'effet d'une solide performance, avec une progression des commissions de performance de 74 millions d'USD, tandis que les commissions nettes de gestion ont également augmenté pour atteindre leur plus haut record depuis plus de dix ans. Le ratio charges/produits corrigé1 s'est élevé à 67,5%. Les actifs investis ont progressé de 6% en glissement trimestriel, pour atteindre un record de 980 milliards d'USD du fait de la bonne performance des marchés et des effets de change positifs, ainsi que des afflux nets d'argent frais de 6,0 milliards d'USD (17,9 milliards d'USD hors flux des marchés monétaires). Investment Bank (IB): bénéfice avant impôts de 632 millions d'USD, +268% en glissement annuel Les revenus de Global Markets ont augmenté de 42%, ou de 26% (en hausse de 335 millions d'USD) hors plus-valueréalisée sur la vente de droits de propriété intellectuelle associés à la famille des indices Bloomberg Commodity, réalisant leur meilleur troisième trimestre depuis l'accélération de la stratégie d'UBS en 2012 du fait d'une intensification de l'activité des clients résultant de la volatilité des marchés, particulièrement au sein de produits dérivés, crédits, devises et actions au comptant. Global Banking a vu ses revenus progresser de 44%, soit 198 millions d'USD, avec une forte hausse des produits au sein d'Equity Capital Markets et de Leveraged Capital Markets ayant plus que compensé le recul enregistré par Advisory, qui a suivi les tendances du marché. Les charges pour pertes sur crédits ont atteint 15 millions d'USD. Les charges d'exploitation ont augmenté de 17%, soit 5% sur une base corrigée1. Le ratio charges/produits s'est amélioré et atteint 74,1%. Le rendement annualisé sur fonds propres attribués a été de 19,9%. Group Functions a enregistré une perte avant impôts de 184 millions d'USD. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 5 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Accompagner les clients, le personnel et la société durant la pandémie de Covid-19 La résilience des opérations d'UBS, son modèle d'affaires intégré et diversifié, sa gestion du risque rigoureuse ainsi que ses investissements continus dans la technologie et les infrastructures ont une nouvelle fois contribué de manière décisive au succès de ses activités pendant la pandémie de Covid-19. Une grande partie du personnel d'UBS a continué à pratiquer le télétravail au troisième trimestre 2020, avec plus de 95% des collaborateurs internes et externes pouvant être connectés à distance en simultané. UBS suit en continu l'évolution de la situation au niveau des pays et des sites, ainsi que les consignes données par les pouvoirs publics. Elle ajuste ses plans concernant le retour des collaborateurs dans ses locaux sur cette base tout en prenant en considération la santé de ses collaborateurs et celle des clients. Afin de remercier les collaborateurs de rang moins élevé de leur engagement en cette année difficile et conscient que la pandémie peut avoir eu des répercussions financières inattendues, le Directoire du Groupe a décidé qu'une prime en espèces exceptionnelle, équivalant à une semaine de salaire, leur serait versée. Cette mesure aura pour effet d'augmenter les frais de personnel d'environ 30 millions d'USD au quatrième trimestre 2020. Au troisième trimestre 2020, UBS a modifié les conditions d'acquisition de certaines rémunérations différées qui sont en cours, afin de fournir aux collaborateurs éligibles une nouvelle flexibilité de carrière en ces temps marqués par l'incertitude. Cette condition s'applique aux départs volontaires, mais pas aux membres du Directoire du Groupe. Dans le cadre du programme mis en place par le Conseil fédéral suisse en mars 2020 pour soutenir les PME, UBS a traité plus de 24 000 demandes et, au 31 juillet 2020, avait engagé 2,7 milliards de CHF sous forme de prêts d'un montant de 500 000 CHF ou moins, lesquels sont entièrement garantis par la Confédération, et 0,6 milliard de CHF sous forme de prêts d'un montant entre 0,5 et 20 millions de CHF, lesquels sont garantis par la Confédération à hauteur de 85%. Le montant total prélevé sur les engagements de prêt d'UBS dans le cadre de ce programme a légèrement augmenté, passant de 1,6 milliard de CHF (48%) au 31 juillet 2020 à 1,7 milliard de CHF (52%) au 30 septembre 2020. UBS maintient son engagement à reverser sous forme de dons en faveur de l'aide destinée à atténuer les retombées du Covid-19 tout bénéfice éventuel réalisé dans le cadre du programme de crédits garantis par un cautionnement solidaire. Comme nous l'avons déjà communiqué, de tels bénéfices ne sont toutefois pas attendus en 2020. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 6 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Renforcer le leadership d'UBS dans la finance durable Pour UBS, la finance durable est une priorité à l'échelle de toute l'entreprise depuis de nombreuses années. La pandémie renforce la prise de conscience du marché quant au fait que la transition climatique et certaines questions sociales sont des risques d'investissement importants. L'objectif d'UBS est d'aider les clients privés et institutionnels à répondre à leurs objectifs de placement dans le cadre de la finance durable, ce qui fait de cette dernière un élément critique de la stratégie d'UBS. Au troisième trimestre, UBS, leader mondial de la gestion de fortune et de la gestion des investissements durables, a annoncé que les investissements durables étaient désormais la première recommandation de la banque pour les clients privés investissant dans le monde entier. Avec 488 milliards d'USD sous gestion dans des actifs durables clés, UBS est le premier grand établissement financier d'envergure mondiale à formuler cette recommandation. Au cours du trimestre, UBS AM a également lancé une nouvelle gamme de stratégies de placement, qui incluent des actions et des obligations ainsi que des approches actives et passives sous forme de modules dans la plupart des portefeuilles. Les stratégies s'appuieront sur l'approche innovante Climate Aware d'UBS AM visant à aider les clients à réduire l'empreinte carbone de leurs investissements. En Suisse, l'ensemble des fonds de la famille UBS Vitainvest, qui couvrent le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) et le troisième pilier (prévoyance privée), ont été réorientés pour être conformes aux stricts critères ESG définis par UBS. Pour les clients, le repositionnement du fonds est une opportunité de combiner les avantages offerts par le fonds de prévoyance réputé qu'est UBS Vitainvest avec ceux de l'investissement durable. Consolider la position d'UBS comme employeur de choix En renforçant sa position comme employeur de choix, UBS souligne l'importance de proposer des conditions de travail favorables à la famille en faisant passer de deux à quatre semaines la durée du congé paternité des collaborateurs en Suisse. Avec l'allongement du congé paternité payé et un congé maternité attrayant pouvant aller jusqu'à 210 jours (30 semaines), UBS figure parmi les entreprises pionnières en matière de congés parentaux en Suisse. Selon la dernière enquête Universum publiée en octobre, UBS conserve également sa place au classement des 50 employeurs les plus attractifs au niveau mondial, la satisfaction de ses collaborateurs étant systématiquement supérieure à celle de la moyenne des établissements proposant des services financiers d'après les résultats de l'enquête de satisfaction menée par UBS auprès de son personnel. Sauf mention contraire, les informations figurant dans ce communiqué sont présentées sur une base consolidée pour UBS Group SA. L'information financière relative à UBS SA (consolidée) ne diffère pas sensiblement de celle d'UBS Group SA (consolidée) et une comparaison entre UBS Group SA (consolidée) et UBS SA (consolidée) est fournie à la fin de ce communiqué. Voir le tableau «Performance of our business divisions and Group Functions» pour obtenir une liste des éléments dont il a été fait abstraction, en raison de leur nature exceptionnelle dans le contexte de ce trimestre, pour présenter les résultats «corrigés» indiqués dans le présent document. Les rendements sur fonds propres CET1 correspondent au résultat net annualisé revenant aux actionnaires divisé par la moyenne des fonds propres CET1. Hors effets de l'exemption temporaire des avoirs à vue détenus auprès de la banque centrale pour le calcul du ratio de levier going concern accordée par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 25 mars 2020 en raison du Covid-19. Ratio de levier going concern selon le dispositif légal suisse concernant les banques d'importance systémique. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 7 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Performance of our business divisions and Group Functions For the quarter ended 30.9.20 Personal & Asset Global Wealth Corporate Manage- Investment Group USD million Management Banking ment Bank Functions Total Operating income 4,280 931 1,162 2,485 78 8,935 of which: net gain from the sale of a majority stake in Fondcenter AG 60 571 631 of which: gain on the sale of intellectual property rights 215 215 of which: net gains from properties sold or held for sale 64 64 of which: gain related to investment in associates 6 19 26 of which: gain on the sale of equity investment measured at fair value through profit or loss 4 18 22 Operating expenses 3,223 596 423 1,853 262 6,357 of which: acceleration of expenses in relation to outstanding deferred compensation awards 46 3 22 229 58 359 of which: expenses associated with terminated real estate leases 72 72 Operating profit / (loss) before tax 1,057 335 739 632 (184) 2,578 For the quarter ended 30.9.19 Personal & Asset Global Wealth Corporate Manage- Investment Group USD million Management Banking ment Bank Functions Total Operating income 4,142 919 465 1,752 (191) 7,088 of which: net foreign currency translation losses1 (46) (46) Operating expenses 3,248 565 341 1,580 9 5,743 of which: net restructuring expenses2 25 8 10 31 (6) 69 Operating profit / (loss) before tax 894 354 124 172 (200) 1,345 1 Related to the disposal or closure of foreign operations. 2 Reflects expenses for new restructuring initiatives. Prior-year comparative figures also include restructuring expenses related to legacy cost programs. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 8 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Performance of our business divisions and Group Functions Year-to-date 30.9.20 Personal & Asset Global Wealth Corporate Manage- Investment Group USD million Management Banking ment Bank Functions Total Operating income 12,769 2,658 2,200 7,202 (557) 24,273 of which: net gain from the sale of a majority stake in Fondcenter AG 60 571 631 of which: gain on the sale of intellectual property rights 215 215 of which: net gains from properties sold or held for sale 64 64 of which: gain related to investment in associates 6 19 26 of which: gain on the sale of equity investment measured at fair value through profit or loss 4 18 22 Operating expenses 9,614 1,752 1,146 5,249 342 18,103 of which: acceleration of expenses in relation to outstanding deferred compensation awards 46 3 22 229 58 359 of which: expenses associated with terminated real estate leases 72 72 of which: net restructuring expenses1 72 5 6 24 0 107 Operating profit / (loss) before tax 3,155 907 1,054 1,953 (899) 6,169 Year-to-date 30.9.19 Personal & Asset Global Wealth Corporate Manage- Investment Group USD million Management Banking ment Bank Functions Total Operating income 12,202 2,834 1,386 5,588 (174) 21,838 of which: net foreign currency translations losses2 (35) (35) Operating expenses 9,571 1,703 1,035 4,782 97 17,188 of which: net restructuring expenses1 47 14 26 57 (6) 139 Operating profit / (loss) before tax 2,631 1,131 352 806 (271) 4,650 1 Reflects expenses for new restructuring initiatives. Prior-year comparative figures also include restructuring expenses related to legacy cost programs. 2 Related to the disposal or closure of foreign operations. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 9 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Our key figures As of or for the quarter ended As of or year-to-date USD million, except where indicated 30.9.20 30.6.201 31.12.191 30.9.191 30.9.20 30.9.191 Group results Operating income 8,935 7,403 7,052 7,088 24,273 21,838 Operating expenses 6,357 5,821 6,124 5,743 18,103 17,188 Operating profit / (loss) before tax 2,578 1,582 928 1,345 6,169 4,650 Net profit / (loss) attributable to shareholders 2,093 1,232 722 1,049 4,921 3,582 Diluted earnings per share (USD)2 0.56 0.33 0.19 0.28 1.33 0.95 Profitability and growth3 Return on equity (%) 14.4 8.6 5.2 7.7 11.5 8.9 Return on tangible equity (%) 16.2 9.7 5.9 8.7 12.9 10.1 Return on common equity tier 1 capital (%) 21.9 13.2 8.2 12.1 17.6 13.8 Return on risk-weighted assets, gross (%) 12.7 10.7 10.8 10.8 11.8 11.0 Return on leverage ratio denominator, gross (%)4 3.7 3.2 3.1 3.1 3.5 3.2 Cost / income ratio (%) 70.4 75.8 86.8 80.6 72.7 78.5 Effective tax rate (%) 18.8 21.9 21.6 21.9 20.1 23.0 Net profit growth (%) 99.5 (11.5) 129.4 (16.2) 37.4 (14.7) Resources3 Total assets 1,065,153 1,063,849 972,194 973,129 1,065,153 973,129 Equity attributable to shareholders 59,451 57,003 54,501 56,155 59,451 56,155 Common equity tier 1 capital5 38,197 38,114 35,535 34,627 38,197 34,627 Risk-weighted assets5 283,133 286,436 259,208 264,626 283,133 264,626 Common equity tier 1 capital ratio (%)5 13.5 13.3 13.7 13.1 13.5 13.1 Going concern capital ratio (%)5 19.2 18.7 20.0 19.1 19.2 19.1 Total loss-absorbing capacity ratio (%)5 34.5 32.7 34.6 33.3 34.5 33.3 Leverage ratio denominator5 994,366 974,359 911,322 901,911 994,366 901,911 Leverage ratio denominator (with temporary FINMA exemption)6 907,181 885,157 907,181 Common equity tier 1 leverage ratio (%)5 3.84 3.91 3.90 3.84 3.84 3.84 Common equity tier 1 leverage ratio (%) (with temporary FINMA exemption)6 4.21 4.31 4.21 Going concern leverage ratio (%)5 5.5 5.5 5.7 5.6 5.5 5.6 Going concern leverage ratio (%) (with temporary FINMA exemption)6 6.0 6.0 6.0 Total loss-absorbing capacity leverage ratio (%)5 9.8 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8 Liquidity coverage ratio (%)7 154 155 134 138 154 138 Other Invested assets (USD billion)8 3,807 3,588 3,607 3,422 3,807 3,422 Personnel (full-time equivalents) 71,230 69,931 68,601 67,634 71,230 67,634 Market capitalization9 40,113 41,303 45,661 41,210 40,113 41,210 Total book value per share (USD)9 16.57 15.89 15.07 15.46 16.57 15.46 Total book value per share (CHF)9 15.27 15.05 14.59 15.44 15.27 15.44 Tangible book value per share (USD)9 14.78 14.10 13.28 13.66 14.78 13.66 Tangible book value per share (CHF)9 13.61 13.36 12.86 13.64 13.61 13.64 1 Comparative information has been restated where applicable. Refer to the "Recent developments" and "Consolidated financial statements" sections of the UBS Group third quarter 2020 report for more information. 2 Refer to "Note 9 Earnings per share (EPS) and shares outstanding" in the "Consolidated financial statements" section of the UBS Group third quarter 2020 report for more information. 3 Refer to the "Performance targets and measurement" section of our Annual Report 2019 for more information about our performance targets. 4 The leverage ratio denominators as of 30 September 2020 and 30 June 2020, which are used for the return calculation, do not reflect the effects of the temporary exemption that has been granted by FINMA in connection with COVID-19. Refer to the "Recent developments" section of the UBS Group second quarter 2020 report for more information. 5 Based on the Swiss systemically relevant bank framework as of 1 January 2020. Refer to the "Capital management" section of the UBS Group third quarter 2020 report for more information. 6 Refer to the "Recent developments" section of the UBS Group second quarter 2020 report and the "Capital management" section of the UBS Group third quarter 2020 report for further details about the temporary FINMA exemption. 7 Refer to the "Balance sheet, liquidity and funding management" section of the UBS Group third quarter 2020 report for more information. 8 Includes invested assets for Global Wealth Management, Asset Management and Personal & Corporate Banking. 9 Refer to "UBS shares" in the "Capital management" section of the UBS Group third quarter 2020 report for more information. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 10 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Income statement For the quarter ended % change from Year-to-date USD million 30.9.20 30.6.20 30.9.19 2Q20 3Q19 30.9.20 30.9.19 Net interest income 1,517 1,392 1,090 9 39 4,240 3,239 Other net income from financial instruments measured at fair value through profit or loss 1,769 1,932 1,587 (8) 11 5,507 5,461 Credit loss (expense) / recovery (89) (272) (38) (67) 135 (628) (70) Fee and commission income 5,211 4,729 4,805 10 8 15,418 14,253 Fee and commission expense (440) (419) (396) 5 11 (1,316) (1,238) Net fee and commission income 4,771 4,311 4,409 11 8 14,103 13,015 Other income 967 41 39 1,052 193 Total operating income 8,935 7,403 7,088 21 26 24,273 21,838 Personnel expenses 4,631 4,283 3,987 8 16 13,235 12,182 General and administrative expenses 1,173 1,063 1,308 10 (10) 3,369 3,670 Depreciation and impairment of property, equipment and software 538 458 432 17 25 1,452 1,285 Amortization and impairment of goodwill and intangible assets 15 17 16 (11) (9) 47 50 Total operating expenses 6,357 5,821 5,743 9 11 18,103 17,188 Operating profit / (loss) before tax 2,578 1,582 1,345 63 92 6,169 4,650 Tax expense / (benefit) 485 347 294 40 65 1,242 1,067 Net profit / (loss) 2,094 1,236 1,051 69 99 4,927 3,582 Net profit / (loss) attributable to non-controlling interests 0 3 1 (92) (80) 6 0 Net profit / (loss) attributable to shareholders 2,093 1,232 1,049 70 99 4,921 3,582 Comprehensive income Total comprehensive income 2,180 209 3,146 941 (31) 6,584 6,658 Total comprehensive income attributable to non-controlling interests 7 4 (5) 55 9 (8) Total comprehensive income attributable to shareholders 2,173 205 3,151 959 (31) 6,575 6,666 UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 11 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Comparison between UBS Group AG consolidated and UBS AG consolidated As of or for the quarter ended 30.9.20 As of or for the quarter ended 30.6.201 As of or for the quarter ended 31.12.191 UBS Group AG UBS AG Difference UBS Group AG UBS AG Difference UBS Group AG UBS AG Difference USD million, except where indicated consolidated consolidated (absolute) consolidated consolidated (absolute) consolidated consolidated (absolute) Income statement Operating income 8,935 9,038 (103) 7,403 7,512 (109) 7,052 7,145 (93) Operating expenses 6,357 6,560 (203) 5,821 5,987 (166) 6,124 6,332 (207) Operating profit / (loss) before tax 2,578 2,478 100 1,582 1,525 57 928 814 114 of which: Global Wealth Management 1,057 1,042 14 880 868 12 766 754 12 of which: Personal & Corporate Banking 335 335 0 238 238 0 310 311 (1) of which: Asset Management 739 739 0 157 157 0 180 180 0 of which: Investment Bank 632 623 9 612 611 1 (22) (18) (4) of which: Group Functions (184) (261) 77 (305) (349) 44 (306) (413) 107 Net profit / (loss) 2,094 2,018 76 1,236 1,197 39 727 628 100 of which: net profit / (loss) attributable to shareholders 2,093 2,018 76 1,232 1,194 39 722 622 100 of which: net profit / (loss) attributable to non-controlling interests 0 0 0 3 3 0 6 6 0 Statement of comprehensive income Other comprehensive income 86 70 16 (1,026) (1,035) 9 (2,295) (1,475) (819) of which: attributable to shareholders 80 64 16 (1,027) (1,037) 9 (2,299) (1,479) (819) of which: attributable to non-controlling interests 6 6 0 1 1 0 4 4 0 Total comprehensive income 2,180 2,088 92 209 161 48 (1,567) (847) (720) of which: attributable to shareholders 2,173 2,081 92 205 157 48 (1,577) (857) (720) of which: attributable to non-controlling interests 7 7 0 4 4 0 10 10 0 Balance sheet Total assets 1,065,153 1,064,621 532 1,063,849 1,063,446 403 972,194 971,927 267 Total liabilities 1,005,409 1,006,868 (1,459) 1,006,673 1,007,890 (1,216) 917,519 918,031 (512) Total equity 59,744 57,753 1,991 57,175 55,557 1,619 54,675 53,896 779 of which: equity attributable to shareholders 59,451 57,461 1,991 57,003 55,384 1,619 54,501 53,722 779 of which: equity attributable to non- controlling interests 293 293 0 173 173 0 174 174 0 Capital information Common equity tier 1 capital 38,197 38,652 (454) 38,114 37,403 711 35,535 35,233 302 Going concern capital 54,396 53,004 1,392 53,505 50,954 2,551 51,842 47,191 4,650 Risk-weighted assets 283,133 281,442 1,691 286,436 284,798 1,639 259,208 257,831 1,376 Common equity tier 1 capital ratio (%) 13.5 13.7 (0.2) 13.3 13.1 0.2 13.7 13.7 0.0 Going concern capital ratio (%) 19.2 18.8 0.4 18.7 17.9 0.8 20.0 18.3 1.7 Total loss-absorbing capacity ratio (%) 34.5 34.2 0.3 32.7 31.9 0.7 34.6 33.9 0.7 Leverage ratio denominator 994,366 994,015 352 974,359 974,135 224 911,322 911,228 94 Leverage ratio denominator (with temporary FINMA exemption)2 907,181 931,978 (24,797) 885,157 910,081 (24,925) Common equity tier 1 leverage ratio (%) 3.84 3.89 (0.05) 3.91 3.84 0.07 3.90 3.87 0.03 Common equity tier 1 leverage ratio (%) (with temporary FINMA exemption)2 4.21 4.15 0.06 4.31 4.11 0.20 Going concern leverage ratio (%) 5.5 5.3 0.1 5.5 5.2 0.3 5.7 5.2 0.5 Going concern leverage ratio (%) (with temporary FINMA exemption)2 6.0 5.7 0.3 6.0 5.6 0.4 Total loss-absorbing capacity leverage ratio (%) 9.8 9.7 0.1 9.6 9.3 0.3 9.8 9.6 0.2 1 Comparative information has been restated where applicable. Refer to the "Recent developments" and "Consolidated financial statements" sections of the UBS Group third quarter 2020 report for more information. 2 Refer to the "Recent developments" section of the UBS Group second quarter 2020 report and the "Capital management" section of the UBS Group third quarter 2020 report for further details about the temporary FINMA exemption. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 12 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 Le rapport financier du troisième trimestre 2020, le communiqué et la présentation des résultats seront disponibles à partir du mardi 20 octobre 2020, 06h45 HAEC, à l'adresse www.ubs.com/quarterlyreporting. UBS présentera ses résultats du troisième trimestre 2020 le mardi 20 octobre 2020. Les résultats seront communiqués par: Sergio P. Ermotti, Group Chief Executive Officer; Kirt Gardner, Group Chief Financial Officer; Martin Osinga, Investor Relations; Mark Hengel, Group External Communications. UBS Group SA et UBS SA Contact investisseurs Suisse: +41-44-234 41 00 Contacts médias Suisse: +41-44-234 85 00 Royaume-Uni: +44-207-567 47 14 Continent américain: +1-212-882 58 58 Asie Pacifique: +852-297-1 82 00 www.ubs.com L'apparition du Covid-19 et les mesures prises à l'échelle internationale pour juguler le pic de la pandémie qu'il a engendrée ont eu et continueront probablement d'avoir un impact négatif considérable sur l'activité économique mondiale, ainsi qu'un effet défavorable sur le profil de crédit d'une partie de nos clients et celui d'autres acteurs du marché, ce qui s'est traduit et pourrait continuer de se traduire par une augmentation de la perte de crédit attendue et par une dépréciation des crédits. L'ampleur sans précédent des mesures prises pour maîtriser l'épidémie du Covid-19 fait peser une incertitude considérablement plus importante sur les déclarations ayant un caractère d'anticipation et vient s'ajouter aux facteurs qui affectent usuellement notre activité et qui comprennent notamment mais pas seulement: (i) le degré de réussite d'UBS dans la poursuite de la mise en œuvre de ses plans stratégiques, y compris de ses initiatives en matière de réduction de coûts et d'efficacité et de sa capacité à gérer ses niveaux d'actifs pondérés en fonction du risque ainsi que le dénominateur du ratio de levier (DRL), le ratio de couverture des besoins de liquidité et d'autres ressources financières, y compris des changements dans les actifs et les dettes pondérés en fonction du risque dus à l'accroissement de la volatilité du marché et aux autres changements liés à la pandémie de Covid-19; (ii) le degré auquel UBS réussit à mettre en œuvre les modification de ses activités afin de s'adapter aux exigences changeantes du marché, et aux changement en matière de réglementation et autres conditions; (iii) le contexte persistant de taux d'intérêts faibles ou négatifs en Suisse et dans d'autres juridictions; (iv) les évolutions (y compris celles résultant de la pandémie de Covid-19) du contexte macroéconomique et des marchés sur lesquels opère UBS ou auxquels elle est exposée, y compris les fluctuations des cours ou de la liquidité des titres, des écarts de crédit et des taux de change, les effets de l'environnement économique, des évolutions de marché et des tensions géopolitiques, ainsi que les changements dans les politiques commerciales nationales, sur la position financière ou la solvabilité des clients et contreparties d'UBS ainsi que sur le ressenti des clients et leur niveau d'activité; (v) les changements en matière de disponibilité du capital et du financement, y compris tout changement affectant les écarts et les notations de crédit d'UBS, ainsi que de disponibilité et de coût de financement pour remplir les exigences en matière de créances éligibles à la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC); (vi) les changements de la législation et des réglementations financières, ou de leur l'application en Suisse, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne (UE) et dans d'autres centres financiers qui ont imposé ou engendré, ou pourraient imposer ou engendrer ultérieurement des contraintes plus strictes ou spécifiques en matière de capital, de TLAC, de ratio de levier, de ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR), de liquidités, d'exigences en matière de financement, d'exigences de résilience opérationnelle, d'exigences fiscales marginales, de prélèvement supplémentaires, de limitations des activités autorisées, de contraintes en matière de rémunération, de contraintes sur des transferts de fonds propres et de liquidités et de partage de coûts d'exploitation à travers le Groupe ou d'autres mesures, et l'effet que cela aura ou pourrait avoir sur les activités d'affaires d'UBS; (vii) le degré auquel UBS réussit à mettre en œuvre des modifications supplémentaires à sa structure juridique pour améliorer sa capacité d'assainissement et de liquidation et pour répondre aux exigences réglementaires y afférentes, ainsi que la nécessité potentielle d'effectuer d'autres changements à la structure juridique ou au modèle de booking du Groupe UBS en réponse aux exigences juridiques et réglementaires, aux propositions en Suisse et dans d'autres juridictions concernant des réformes structurelles obligatoires des banques ou d'institutions d'importance systémique ou d'autres événements externes, et la mesure dans laquelle de tels changements produiront les effets attendus; (viii) la capacité d'UBS à maintenir et à améliorer ses systèmes et ses contrôles en matière de détection et de prévention du blanchiment d'argent et à appliquer les sanctions, afin de se conformer à l'évolution des exigences et des attentes des autorités, en particulier aux Etats-Unis; (ix) l'incertitude découlant du retrait du Royaume-Uni de l'UE; des changements concernant la position concurrentielle d'UBS, y compris la question de savoir si des différences d'exigences en termes de fonds propres réglementaires ou d'autres exigences parmi les principaux centres financiers sera dommageable à la capacité d'UBS à être concurrentielle dans certaines lignes de métier; (xi) des changements dans les normes de conduite applicables à nos activités qui pourraient résulter de nouvelles réglementations ou de la nouvelle application de normes existantes, y compris des mesures pour imposer de nouvelles obligations et des obligations renforcées en ce qui concerne l'interaction avec des clients et dans l'exécution ou le traitement de transactions de clients; (xii) la responsabilité à laquelle UBS peut être exposée, ou les éventuelles contraintes ou sanctions que les autorités de régulation pourraient imposer à UBS, en raison de procédures, demandes contractuelles et enquêtes réglementaires, y compris une potentielle interdiction d'exercer certaines activités, des amendes ou des peines pécuniaires potentiellement élevées, ou une perte de licences ou de privilèges résultant de sanctions réglementaires ou d'autres sanctions gouvernementales, ainsi que l'effet de litiges, questions réglementaires et similaires sur la composante de risque opérationnel de nos actifs pondérés en fonction du risque et sur le capital disponible dans le cadre de la politique de restitution du capital aux actionnaires; (xiii) les effets, sur les activités bancaires transfrontalières d'UBS, des évolutions fiscales ou réglementaires et des possibles changements de politique et de pratique d'UBS concernant ces activités; (xiv) la capacité d'UBS à fidéliser et à attirer les collaborateurs dont elle a besoin pour générer des revenus et pour gérer, soutenir et contrôler ses activités, qui pourrait être affectée par des facteurs concurrentiels; (xv) les changements au niveau des normes ou principes de présentation des comptes et de la détermination ou interprétation comptable qui affectent la reconnaissance des pertes ou profits, l'évaluation du goodwill, la reconnaissance d'actifs d'impôt différé et d'autres éléments; (xvi) la capacité d'UBS à mettre en œuvre de nouvelles technologies et techniques d'affaires, y compris des services et technologies numériques, et la capacité à soutenir la concurrence avec des fournisseurs de services financiers existants et nouveaux, certains d'entre eux n'étant pas soumis aux mêmes contraintes UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 14 sur 15 Media Relations Tél. +41-44-234 85 00 réglementaires; (xvii) les limites de l'efficacité des processus internes à UBS de gestion du risque, de contrôle, de mesure et de modélisation du risque et des modèles financiers en général; (xviii) l'occurrence de défaillances opérationnelles, telles que fraude, faute, négoce non autorisé, criminalité financière, cyberattaques et défaillances systémiques, dont le risque se trouve accru par les mesures de contrôle liées au Covid-19 qui imposent à une grande partie du personnel d'UBS et de ses prestataires de service la pratique du télétravail; (xix) des restrictions à la capacité d'UBS Group SA à effectuer des paiements ou distributions, y compris en raison de restrictions à la capacité de ses filiales à effectuer des prêts ou des distributions, directement ou indirectement, ou, en cas de difficultés financières, en raison de l'exercice par la FINMA ou des régulateurs des activités d'UBS dans d'autres pays de leurs larges pouvoirs statutaires en relation à des mesures de protection, restructuration et liquidation; (xx) le degré auquel les changements en matière réglementaire, de structure de capital ou juridique, de résultats financiers ou d'autres facteurs pourraient affecter la capacité d'UBS à conserver ses objectifs de restitution de capital déclarés; et (xxi) les effets que ces facteurs et d'autres facteurs ou des événements imprévus pourraient avoir sur notre réputation et les conséquences additionnelles que cela pourrait avoir sur nos activités et notre performance. L'ordre dans lequel les facteurs ci-dessus sont présentés n'est pas indicatif de la vraisemblance de leur occurrence ou de l'ordre de grandeur potentiel de leurs conséquences. Notre performance commerciale et financière pourrait être affectée par d'autres facteurs identifiés dans nos archives et dans nos rapports passés et futurs, dont ceux enregistrés auprès de la SEC. Ces facteurs sont détaillés plus avant dans les archives et dossiers établis et fournis par UBS à la SEC, dont le Rapport annuel d'UBS dans le formulaire 20-F pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 et le rapport trimestriel 2020 d'UBS dans le formulaire 6K. UBS n'est aucunement obligée (et décline expressément toute obligation) de mettre à jour ou de modifier ses anticipations, suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou à d'autres facteurs. Arrondis La somme des chiffres présentés dans ce document peut ne pas correspondre exactement aux totaux indiqués dans les tableaux et le texte. Les pourcentages, les variations en pourcentage et les résultats corrigés sont calculés sur la base de chiffres non arrondis. Les variations en valeur absolue figurant dans le texte, qui peuvent être reconstruites en se basant sur les tableaux, sont calculées sur la base de chiffres arrondis. Tableaux A l'intérieur des tableaux, les champs vierges indiquent généralement qu'ils ne sont pas applicables ou ne sont pas significatifs, ou que l'information n'est pas disponible à la date donnée ou pour la période donnée. La valeur zéro indique que le chiffre respectif est zéro sur une base actuelle ou arrondie. Les variations des pourcentages sont présentées en tant que calcul mathématique du changement entre périodes. Langue Les parties de ce document publiées en français le sont pour faciliter la compréhension aux investisseurs et autres personnes s'exprimant dans cette langue. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais, qui est la version originale, fera foi. Mesures financières non GAAP En plus de publier ses résultats conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS), UBS publie certaines mesures pouvant être qualifiées d'indicateurs alternatifs de performance au sens de la directive relative aux indicateurs alternatifs de performance de SIX Exchange, conformément aux lignes directrices publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ou tels que définis dans les normes promulguées par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Veuillez vous reporter aux «Indicateurs alternatifs de performance» figurant en annexe du rapport trimestriel d'UBS pour le troisième trimestre 2020 pour une liste de toutes les mesures appliquées par UBS susceptibles d'être qualifiées d'indicateurs alternatifs de performance. UBS Group SA et UBS SA, communiqué, 20 octobre 2020 Page 15 sur 15 La Sté UBS Group AG a publié ce contenu, le 20 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

