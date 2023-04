UBS : Résultats d'UBS au premier trimestre 2023

Au premier trimestre, la dynamique est restée positive dans l'ensemble du Groupe et nous avons drainé un afflux net d'argent frais pour Global Wealth Management (GWM) de 28 milliards d'USD, dont 7 milliards d'USD ont afflué au cours des dix derniers jours du mois de mars, après l'annonce de l'acquisition de Credit Suisse. Nous avons également enregistré 20 milliards d'USD de nouveaux actifs nets générant des commissions1 pour GWM, 14 milliards d'USD d'afflux net d'argent frais pour Asset Management (AM) (dont 18 milliards d'USD sur les marchés monétaires) et 0,9 milliard de CHF de nouveaux produits d'investissement nets pour Personal Banking. Le solde de prêts2 est resté globalement stable, l'augmentation des prêts en Suisse ayant compensé la réduction dans le reste du monde. Alors que les clients repositionnaient leurs placements face à la hausse des taux d'intérêt, nous avons su répondre à leur demande de rendements plus élevés en les orientant vers les fonds du marché monétaire et les titres du Trésor américain.

Nous avons atteint ces résultats malgré un trimestre plombé par des inquiétudes permanentes sur les taux d'intérêt et sur la croissance économique, et par des doutes sur la stabilité du système bancaire, notamment aux Etats-Unis. Dans ce contexte, l'activité des investisseurs privés et institutionnels est restée relativement faible.

Dans la Région Amériques, GWM a attiré 4 milliards d'USD de nouveaux actifs nets générant des commissions1 et la dynamique de notre offre intégrée de SMA3 est restée positive, contribuant à un afflux net d'argent frais de 4,5 milliards d'USD pour AM. Au cours du trimestre, GWM a également bénéficié de 8 milliards d'USD d'afflux net d'argent frais et avons poursuivi le recrutement de conseillers.

En Suisse, nous avons enregistré 8 milliards d'USD de nouveaux actifs nets générant des commissions1, 2 milliards d'USD de nouveaux prêts nets pour GWM et P&C ainsi que 0,9 milliard d'USD de nouveaux produits d'investissement nets pour Personal Banking (croissance annualisée de 16%).

Dans la Région EMEA, nous avons enregistré 3 milliards d'USD de nouveaux actifs nets générant des commissions1 et le résultat net des opérations d'intérêts a progressé de près de 60% grâce aux premiers effets de la hausse des taux en euros. UBS a aussi été nommée «Best Equity Bank» pour la Région EMEA4 et «Europe Financial Bond House of the Year»5.

Dans la Région APAC, nous avons attiré 5 milliards d'USD de nouveaux actifs nets générant des commissions1, signant ainsi une croissance de 17% sur les douze derniers mois. De plus, Global Finance nous a récemment nommés «Best Equity House» en Asie et dans la Région ANZ6 et «Best M&A Bank» dans la Région APAC.