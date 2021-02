UBS: Robert Karofsky, nouveau responsable de l'Investment Bank

Zurich (awp) - Suite à la décision de Piero Novelli de se retirer, la grande banque UBS a nommé Robert Karofsky comme seul responsable de la division Investment Bank à partir du 31 mars. M. Novelli entend poursuivre de nouvelles opportunités, notamment des postes de président non exécutif et des rôles dans l'enseignement universitaire de la finance et des affaires, selon un communiqué paru lundi.

Robert Karofsky a rejoint la banque aux trois clefs en 2014, à la tête du secteur des actions au niveau mondial. En septembre 2018, MM. Karofsky et Novelli sont devenus co-responsables - avec le titre de co-président - de la banque d'affaires du géant bancaire. Fort de son expérience des marchés, M. Karofsky a mené la transformation numérique de la banque d'investissement, affirme le communiqué.

De son côté, M. Novelli a rejoint UBS en 2013 et a occupé un certain nombre de postes de direction au sein de la banque d'affaires.

