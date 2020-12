UBS : Sabine Keller-Busse va succéder à Axel P. Lehmann au poste de President UBS Switzerland

Zurich/Bâle, 4 décembre 2020 - Au terme d'une longue et brillante carrière chez UBS, Axel P. Lehmann a décidé de quitter ses fonctions actuelles de President Personal & Corporate Banking et de President Switzerland au 31 janvier 2021. Il prendra congé de la banque après une phase de transition qui s'étendra jusqu'au 31 juillet. Sous la présidence d'Axel P. Lehmann, UBS a renforcé sa position de leader dans la banque universelle en Suisse, avec d'excellents résultats opérationnels, une croissance significative de la clientèle et un taux de satisfaction élevé aussi bien chez les clients que chez les employés. Group Chief Operating Officer de 2016 à 2017, Axel P. Lehmann a joué un rôle décisif dans l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité du Groupe et a su créer des synergies profitables à l'ensemble de la banque. De 2009 à 2015, il a aussi été membre du conseil d'administration où il siégeait également dans le comité des risques.

Sabine Keller-Busse, actuellement Group Chief Operating Officer et President EMEA, va prendre le relais d'Axel P. Lehmann en tant que President Personal & Corporate Banking et President UBS Switzerland. Depuis qu'elle a été nommée Group COO en janvier 2018, Sabine Keller-Busse a supervisé de larges pans des activités du Groupe (y compris des fonctions globales telles que la technologie, les opérations, les ressources humaines et les services de consulting). Elle a joué un rôle essentiel dans l'alignement de ces fonctions sur les besoins des unités d'affaires. C'est en 2010 que Sabine Keller-Busse a rejoint UBS, où elle a d'abord été Chief Operating Officer d'UBS Switzerland, puis Group Head Human Resources. Auparavant, elle avait dirigé l'activité de clientèle privée domestique du Credit Suisse pour la région de Zurich. Précédemment encore, en tant que partenaire de McKinsey & Company, elle avait conseillé des sociétés de services financiers dans toute l'Europe. Le nom de la personne qui lui succèdera au poste de Group COO sera annoncé ultérieurement.

Iqbal Khan, Co-President d'UBS Global Wealth Management, remplacera Sabine Keller-Busse au poste de President EMEA. Il assumera cette fonction en sus de ses responsabilités actuelles.

Axel A. Weber, président du conseil d'administration a indiqué: «Je tiens à remercier Axel Lehmann pour son engagement exceptionnel pendant de nombreuses années, d'abord comme membre du conseil d'administration, puis comme membre du Directoire du Groupe. Dans ces deux fonctions, il a fait profiter la banque de son inestimable expertise. Tous mes vœux l'accompagnent pour la suite de sa carrière.»

Ralph Hamers, Group Chief Executive Officer, a déclaré: «Avec le haut niveau de performance qu'elle a démontré dans la gestion et dans la transformation des fonctions de groupe, mais aussi avec sa capacité à développer les affaires, attestée en tant que President EMEA et ancienne COO of UBS Switzerland, Sabine Keller-Busse a tous les atouts en main pour faire avancer UBS sur la voie du succès. Le marché domestique suisse reste un pilier de la stratégie d'UBS et je suis impatient de travailler avec Sabine dans ses nouvelles fonctions. Je tiens aussi à remercier Axel Lehmann pour tout ce qu'il a apporté au Groupe et pour la façon dont il a contribué à consolider la position d'UBS comme leader du digital et comme plus grande banque de Suisse.»

Ces changements seront effectifs le 1er février 2021.

UBS Group SA et UBS SA