UBS à la chasse aux nouveaux clients dans l'arrière-pays brésilien

Zurich (awp) - Le groupe bancaire UBS cherche à étoffer sa base de clients au Brésil en l'agrémentant de nouveaux millionnaires issus de régions périphériques, qui connaissent actuellement une forte croissance dans les domaines de l'agro-alimentaire et des nouvelles technologies.

Le numéro un bancaire helvétique projette d'ouvrir deux nouveaux bureaux pour ses activités de gestion de fortune dans le plus grand pays d'Amérique latine: le premier à Goiânia, capitale de l'Etat de Goiás (centre-ouest), appelé le "Texas brésilien" du fait de ses vastes étendues agricoles, et le second à Recife, capitale du Pernambouc (nord-est), en passe de devenir une nouvelle plateforme technologique.

"L'agro-industrie a connu une croissance importante au Brésil, même lorsque le PIB s'est contracté, et la plupart des entrepreneurs du secteur sont des exportateurs, financés en dollars, qui profitent de la hausse des prix des matières premières", a indiqué mardi dans une interview à Bloomberg Sylvia Coutinho, directrice de la filiale locale du géant bancaire et responsable de la gestion de fortune pour l'ensemble de l'Amérique latine.

Citant une étude de la faîtière Anbima, l'agence de presse américaine signale qu'alors que le volume global sous gestion a crû de 5,2% à 1870 milliards de reais (un peu moins de 360 milliards de francs suisses) sur les neuf premiers mois de l'exercice, la croissance dans le centre-ouest a bondi de 22% à 54,6 milliards.

UBS peut en outre s'appuyer sur sa coentreprise dans la banque d'investissement et le courtage avec Banco do Brasil, plus grand prêteur aux entreprises agricoles du pays qui entretient des relations étroites avec les entrepreneurs du secteur. Le groupe bancaire aux trois clés compte actuellement près de 1300 collaborateurs au service de ses 50'000 clients de banque privée en Amérique latine, dont 570 gestionnaires de fortune répartis dans ses bureaux de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Curitiba.

