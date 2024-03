UBS : accord de cession d'actifs à Apollo

UBS fait part d'un accord avec Apollo pour clôturer son contrat de gestion d'investissement avec Atlas, accord par lequel Apollo rachètera à la banque suisse des facilités de financement garanties de premier rang pour un montant de huit milliards de dollars.



'Cet accord mutuellement bénéfique s'aligne sur la stratégie d'UBS visant à réduire et à simplifier son portefeuille Non-Core and Legacy (NCL)', affirme-t-il, précisant qu'il permet d'achever la scission de l'ancienne activité securitized products de Credit Suisse.



UBS prévoit de comptabiliser au premier trimestre 2024 un gain net d'environ 0,3 milliard de dollars résultant de la conclusion de cet accord tandis que Credit Suisse devrait comptabiliser une perte nette d'environ 0,9 milliard.



