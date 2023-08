UBS : affiche un bénéfice net de 29 milliards de dollars au deuxième trimestre

UBS a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net de 28,88 milliards de dollars contre 2,6 milliards de dollars, un an plus tôt. La banque suisse a bénéficié d'un gain exceptionnel de 29 milliards de dollars lié à l'acquisition de Credit Suisse, qui s'est faite à un prix bien inférieur à sa valeur. Hors élements exceptionnels, le bénéfice avant impôts est ressorti à 1,1 milliard de dollars.



A l'occasion de cette publication, UBS a indiqué qu'il intégrerait la branche suisse de Credit Suisse. La finalisation de cette fusion est anticipée en 2024.



La banque suisse est également plus optimiste concernant les économies permises par le rachat de Credit Suisse. Elles sont désormais anticipées à 10 milliards de dollars d'ici fin 2026 contre 8 milliards de dollars d'ici 2027 auparavant.



UBS a précisé que cette transaction se traduirait par 3000 suppressions de postes dans pays.



Au deuxième trimestre, Credit Suisse a enregistré 39,2 milliards de dollars de fuite de capitaux contre 61,1 milliards de dollars au premier semestre.