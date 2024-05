UBS a annoncé lundi que près de 5 milliards de dollars d'obligations Additional Tier 1 (AT1), une forme de dette, ont été rendus disponibles pour une conversion en actions suite à une décision prise par les actionnaires de la banque suisse le mois dernier.

La banque a déclaré qu'au 10 mai, quatre émissions AT1 en cours réalisées depuis novembre 2023 avaient été prises en compte dans les changements, dont trois d'une valeur totale de 4,5 milliards de dollars et une autre d'une valeur de 650 millions de dollars singapouriens (480 millions de dollars).

"En conséquence, à partir de cette date, ces instruments sont soumis à une conversion en actions (et non plus à une dépréciation) en cas de survenance d'un événement déclencheur ou d'un événement de viabilité", a déclaré UBS dans un communiqué. (1 $ = 1,3542 dollar singapourien) (Rédaction : Dave Graham ; Édition : Noele Illien)