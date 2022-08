UBS : cession d'un fonds de gestion alternatif aux USA

La fintech américaine iCapital a annoncé mardi qu'elle allait faire l'acquisition d'UBS Fund Advisor, le gestionnaire d'investissements alternatifs de la banque privée suisse aux Etats-Unis.



La transaction porte également sur la plateforme de fonds nourriciers associé à l'entité, un ensemble souvent dénommé 'AlphaKeys' et qui gère plus de sept milliards de dollars pour le compte de clients.



Le termes financiers de l'opération, qui devrait être bouclée au second semestre, n'ont pas été dévoilés.



En 2017, UBS était devenu l'un des actionnaires d'iCapital et avait conclu à l'occasion un accord stratégique avec la firme new-yorkaise en vue de structurer des fonds nourriciers, c'est-à-dire des fonds investissant la quasi-totalité de leurs actifs dans d'autres fonds, appelés ensuite à être distribués par UBS.



