UBS chahuté en Bourse après un partiel inférieur aux attentes

Zurich (awp) - L'action UBS était chahutée mardi à la Bourse suisse, après l'annonce plus tôt dans la matinée de résultats nettement inférieurs aux attentes au premier trimestre, essentiellement en raison de la constitution de nouvelles provisions pour solder un litige juridique vieux d'une quinzaine d'années aux Etats-Unis.

Sur le coup de 10h00, la nominative UBS chutait de 4,3% à 17,41 francs suisses, lanterne rouge d'un SMI en très légère progression (+0,10%), entraînant dans son sillage le titre de sa future filiale Credit Suisse (-3,3% à 78,5 centimes).

Les résultats du premier partiel ont été plombés par la constitution de nouvelles provisions à hauteur de 665 millions de dollars dans le cadre d'un litige lié aux activités hypothécaires (RMBS), un dossier dans lequel UBS affirme avoir réalisé des progrès avec le département américain de la Justice (DoJ) en vue d'une résolution.

Michael Klien, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue l'afflux net de capitaux de 27 milliards dans la gestion de fortune (GWM) - dont 7 milliards après l'annonce de la reprise forcée de Credit Suisse - et de 14 milliards dans la gestion d'actifs (AM), ainsi que la volonté affichée par la direction de reprendre dès que possible le programme de rachat d'actions suspendu à cause de la fusion. La recommandation d'achat du titre (surpondérer) reste de mise.

Même son de cloche pour Andreas Venditti, qui souligne que sur une base ajustée, les résultats du jour se situent 3% au-dessus du consensus. L'analyste de Vontobel signale que même si le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est contracté de 30 points de base (pb) sur trois mois à 13,9%, il reste nettement supérieur aux 13% visés. La recommandation d'achat (buy) est là aussi toujours d'actualité, assortie d'un objectif de cours à 19,50 francs suisses.

Plus circonspects, les experts de JPMorgan et de la Banque royale du Canada (RBC) se montrent déçus par les attentes d'UBS en matière de résultats issus des opérations sur intérêts, ce qui risque selon eux de se traduire par un abaissement de la moyenne des estimations de bénéfices.

buc/jh/ck