UBS a déclaré qu'elle continuait d'examiner le risque d'inexactitudes dans les rapports financiers du Credit Suisse et que des discussions étaient en cours avec les autorités de régulation pour résoudre ce problème.

La banque a déclaré jeudi dans son rapport annuel qu'il existe un risque qu'une "erreur matérielle" ne soit pas détectée par UBS et qu'elle puisse entraîner une inexactitude matérielle dans les résultats financiers du Credit Suisse, qui sont désormais fusionnés avec ceux d'UBS.

En février, UBS a déclaré qu'elle examinait des "faiblesses matérielles" dans les contrôles internes du Credit Suisse pour 2021 et 2022, que la Securities and Exchange Commission (SEC) et PricewaterhouseCoopers (PwC), l'auditeur du Credit Suisse, avaient déjà signalées.

Une "faiblesse matérielle" dans la manière dont le Credit Suisse présente ses chiffres pourrait entraîner une erreur importante dans les états financiers.

Depuis le sauvetage de sa rivale suisse l'année dernière, UBS a examiné les processus et les systèmes à l'origine des faiblesses matérielles ainsi que le programme de remédiation mis en œuvre jusqu'à présent, a indiqué la banque dans son rapport annuel.

"Cet examen est en cours et UBS prévoit d'adopter et de mettre en œuvre des contrôles et des procédures supplémentaires à l'issue de cet examen et des discussions avec les autorités de régulation", a ajouté la banque.

Avant son sauvetage, le Credit Suisse et les autorités américaines s'étaient engagés dans un débat de plusieurs mois sur la gravité des lacunes en matière de reporting, selon Reuters. Cela a conduit la banque suisse à retarder la publication de son rapport annuel en mars de l'année dernière.

Les autorités américaines s'interrogeaient sur la manière dont le Credit Suisse avait comptabilisé une série de flux de trésorerie sous l'autorité de son ancien directeur financier, David Mathers, y compris les rémunérations en actions, et se demandaient si ces questions devaient être approfondies.

La SEC avait déjà demandé au Credit Suisse d'examiner certaines questions d'évaluation à l'été 2022.

À la mi-mars de l'année dernière, Dixit Joshi, directeur financier du Credit Suisse, qui a succédé à Mathers à la fin de 2022, a déclaré aux régulateurs américains que les lacunes de contrôle du Credit Suisse n'avaient pas été corrigées depuis plusieurs années et que la banque réévaluait les problèmes.

Une semaine plus tard, la banque a implosé et les problèmes ont atterri sur le bureau du directeur général d'UBS, Sergio Ermotti.

Le rapport annuel 2022 du Crédit Suisse contenait également des avertissements explicites de son auditeur PwC sur l'efficacité des contrôles internes de la banque en matière d'information financière pour cette année-là.

UBS a déclaré qu'à la fin du mois de décembre 2023, son propre contrôle interne sur l'information financière était "efficace" et que la banque avait exclu le Credit Suisse du champ de son évaluation, conformément aux règles de la SEC.

UBS n'a pas précisé quand elle prévoyait d'achever son examen. (Reportage de Stefania Spezzati à Londres ; rédaction de Lincoln Feast et Tommy Wilkes Reggiori).