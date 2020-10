UBS : dans le vert, un analyste relève son objectif

21/10/2020 | 16:50

Le titre termine la journée dans le vert après l'analyse positive de Crédit Suisse. Le bureau d'études réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 14,5 à 15,5 francs suisses sur UBS, au lendemain de la publication par l'établissement bancaire d'un profit avant impôts ajusté supérieur de plus 20% au consensus.



'Nous nous attendons à ce que des actifs sous gestion plus élevés, un levier opérationnel positif et un redressement de l'activité des clients après les élections américaines contribuent ensemble à des consensus de résultats plus élevés', ajoute-t-il.



Crédit Suisse relève ainsi ses estimations de BPA pour le groupe financier sur la période 2020-22 de 6% en moyenne, et affiche des projections de profits avant impôts ajustés supérieures d'environ 10% aux consensus.



